Залужный и Ермак обсудили с советником Байдена и генералом Милли ситуацию на фронте и поддержку Украины

Об этом проинформировал сайт Офиса президента.

Ермак и Залужный обсудили с американскими собеседниками ситуацию на фронте, а также потребности Украины для отражения российской агрессии, поблагодарили за оказанную Украине поддержку, сказано в релизе.

Глава ОПУ сообщил Милли и Салливану, что в Украине создадут единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", – объяснили в ОП.

Кроме того, Ермак рассказал, что в ОП регулярно проводят военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)