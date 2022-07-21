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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Ермак обсудили с советником Байдена и генералом Милли ситуацию на фронте и поддержку Украины

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Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за поддержку Украины
Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 июля провели переговоры с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли.

Об этом проинформировал сайт Офиса президента.

Ермак и Залужный обсудили с американскими собеседниками ситуацию на фронте, а также потребности Украины для отражения российской агрессии, поблагодарили за оказанную Украине поддержку, сказано в релизе.

Глава ОПУ сообщил Милли и Салливану, что в Украине создадут единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", – объяснили в ОП.

Кроме того, Ермак рассказал, что в ОП регулярно проводят военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России Ермак и Залужный проводят переговоры с Салливаном и Милли о военной помощи Украине, они разговаривали в таком формате 1-го и 22 июня.

Кроме того, Залужный регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, переговоры, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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