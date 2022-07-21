Залужный и Ермак обсудили с советником Байдена и генералом Милли ситуацию на фронте и поддержку Украины

Об этом проинформировал сайт Офиса президента.
Ермак и Залужный обсудили с американскими собеседниками ситуацию на фронте, а также потребности Украины для отражения российской агрессии, поблагодарили за оказанную Украине поддержку, сказано в релизе.
Глава ОПУ сообщил Милли и Салливану, что в Украине создадут единый информационный хаб, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.
"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", – объяснили в ОП.
Кроме того, Ермак рассказал, что в ОП регулярно проводят военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России Ермак и Залужный проводят переговоры с Салливаном и Милли о военной помощи Украине, они разговаривали в таком формате 1-го и 22 июня.
Кроме того, Залужный регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.