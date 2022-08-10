Оккупанты ночью били ракетами и обстреливали Запорожскую область, погибла женщина

"Вчера поздно вечером, около 23.00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету. В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются", – написал он.
Старух добавил, что после полуночи ПВО снова сработала.
"Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые стекла, у врага – минус две ракеты!" – уточнил он.
О том, что ПВО ВСУ ночью сбила две ракеты, также сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.
"Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.