Оккупанты ночью били ракетами и обстреливали Запорожскую область, погибла женщина

Известно об одной погибшей в результате обстрела Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegram

"Вчера поздно вечером, около 23.00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету. В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются", – написал он.

Старух добавил, что после полуночи ПВО снова сработала.

"Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые стекла, у врага – минус две ракеты!" – уточнил он.

О том, что ПВО ВСУ ночью сбила две ракеты, также сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

"Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки три дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", – написал он.

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