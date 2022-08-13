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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью вновь обстреляли Харьков – мэр

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В результате обстрела оккупантами Харькова пострадавших нет
В результате обстрела оккупантами Харькова пострадавших нет
Фото: Игорь Терехов / Telegram

В ночь на 13 августа оккупанты обстреляли Харьков. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что от обстрелов пострадал центр города, а также Немышлянский и Слободской районы.

"Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов. Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", – заявил Терехов.

Мэр сообщил, что погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины
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