Оккупанты ночью вновь обстреляли Харьков – мэр

Он сообщил, что от обстрелов пострадал центр города, а также Немышлянский и Слободской районы.

"Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов. Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья", – заявил Терехов.

Мэр сообщил, что погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

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