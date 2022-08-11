ВАКС приговорил скандально известного харьковского судью к семи годам тюрьмы за взяточничество

Судью приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи сроком на три года Фото: depositphotos.com

Подсудимого признали виновным "в выражении просьбы, принятии предложения и получении неправомерной выгоды". Суд признал доказанной его виновность в совершении двух преступлений.

По данным следствия, в 2015 году этот судья запросил $3 тыс. за принятие решения по гражданскому делу. В другом случае он запросил и получил $500 неправомерной выгоды за вынесение решения по делу.

"Коллегия судей, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласилась с доводами прокурора САП и признала бывшего судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По приговору суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на три года.

Также к осужденному применена спецконфискация – суд обязал взыскать с него $500 (размер неправомерной выгоды, полученной судьей).

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

В САП не назвали имени осужденного, но "РБК-Украина" пишет, что речь идет о скандально известном в Харькове судье Сергее Лазюке.

Издание отмечает, что уголовное производство по факту взяточничества открыли еще в марте 2015 года. Одно дело расследовала Генеральная прокуратура, однако состава преступления не нашла и закрыла производство. Другое дело расследовали НАБУ и САП, которые и передали его в суд. Уже в ВАКС дела объединили в одно по ходатайству прокурора.