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ВАКС приговорил скандально известного харьковского судью к семи годам тюрьмы за взяточничество

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Судью приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи сроком на три года
Судью приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи сроком на три года
Фото: depositphotos.com

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 10 августа признала судью одного из местных судов Харькова виновным во взяточничестве и приговорила его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Подсудимого признали виновным "в выражении просьбы, принятии предложения и получении неправомерной выгоды". Суд признал доказанной его виновность в совершении двух преступлений.

По данным следствия, в 2015 году этот судья запросил $3 тыс. за принятие решения по гражданскому делу. В другом случае он запросил и получил $500 неправомерной выгоды за вынесение решения по делу.

"Коллегия судей, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласилась с доводами прокурора САП и признала бывшего судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении. 

По приговору суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на три года.

Также к осужденному применена спецконфискация – суд обязал взыскать с него $500 (размер неправомерной выгоды, полученной судьей).

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02pwNgFJjjpdZjEC8GZUpHGmDGnHZFnJm7WEVi2R246bGxB9DqRtyMT5HBAysnVadsl

В САП не назвали имени осужденного, но "РБК-Украина" пишет, что речь идет о скандально известном в Харькове судье Сергее Лазюке.

Издание отмечает, что уголовное производство по факту взяточничества открыли еще в марте 2015 года. Одно дело расследовала Генеральная прокуратура, однако состава преступления не нашла и закрыла производство. Другое дело расследовали НАБУ и САП, которые и передали его в суд. Уже в ВАКС дела объединили в одно по ходатайству прокурора.

Контекст:

21 января 2016 года сотрудники СБУ и НАБУ поймали Лазюка на взятке. По данным спецслужбы, он требовал от истца $1 тыс. за положительное решение о принудительном выселении другого гражданина из жилья. В СБУ подчеркнули, что судья систематически получал деньги от местных жителей за вынесение в их пользу судебных решений.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение о временном отстранении Лазюка от занимаемой должности.

В марте 2017 года стало известно, что Лазюк вернулся к исполнению обязанностей судьи. В 2018 году его отстранил от работы Высший совет правосудия

Лазюк известен в Харькове рядом резонансных судебных решений. Среди них – решение в пользу горсовета по тарифам на коммунальные услуги, признание законным скандального строительства дома №19 на улице Данилевского в центре Харькова, признание законным решения горсовета об особом статусе русского языка.

В 2008 году Лазюк рассматривал админпротоколы по статье "незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств или психотропных веществ в незначительных количествах без цели сбыта" в отношении тогдашних мэра Харькова Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса и признал обоих невиновными.

Также Лазюк в 2010 году присудил 15 суток административного ареста двум участникам акций протеста против строительства автодороги через парк имени Горького (Amnesty International впоследствии признала их узниками совести), а позднее назначал административное наказание участникам Евромайдана.

Теги: Харьков, коррупция, приговор, взятка, судьи, антикоррупционная прокуратура, Сергей Лазюк, САП, конфискация, судья, суд, ВАКС
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