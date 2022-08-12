В Харькове задержан возможный наводчик на здание ОГА, где погибли 29 человек

По данным СБУ, подозреваемый передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным предварительного следствия, задержанный является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был завербован представителями Федеральной службы безопасности РФ при пересечении границы в 2019 году.

После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа злоумышленник был переведен в режим ожидания, информирует СБУ.

С начала полномасштабного вторжения он передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей.

Мужчина может быть наводчиком РФ для удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта, говорится в сообщении. Тогда, по данным главы ОВА Олега Синегубова, погибли 29 человек.

Оккупанты обещали вывезти агента на территорию РФ и предоставить ему гражданство. Но сотрудники СБУ помешали этим планам и задержали наводчика.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене.