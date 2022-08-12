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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове задержан возможный наводчик на здание ОГА, где погибли 29 человек

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По данным СБУ, подозреваемый передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей
По данным СБУ, подозреваемый передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Правоохранители раскрыли агента российских спецслужб, по наводке которого, вероятно, армия врага совершила ракетные удары по зданию Харьковской областной государственной администрации и еще семи гражданским объектам. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в Telegram.

По данным предварительного следствия, задержанный является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был завербован представителями Федеральной службы безопасности РФ при пересечении границы в 2019 году.

После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа злоумышленник был переведен в режим ожидания, информирует СБУ.

С начала полномасштабного вторжения он передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей.

Мужчина может быть наводчиком РФ для удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта, говорится в сообщении. Тогда, по данным главы ОВА Олега Синегубова, погибли 29 человек.

Оккупанты обещали вывезти агента на территорию РФ и предоставить ему гражданство. Но сотрудники СБУ помешали этим планам и задержали наводчика.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. 

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков. 3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

5 августа Национальная полиция в Харьковской области сообщила о задержании 37-летнего мужчины, который также может быть причастен к передаче РФ информации о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова.

Теги: СБУ, Харьков, ФСБ, Харьковская область, госизмена, война России против Украины, подозрение
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