В Харькове задержан возможный наводчик на здание ОГА, где погибли 29 человек

По данным предварительного следствия, задержанный является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был завербован представителями Федеральной службы безопасности РФ при пересечении границы в 2019 году.
После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа злоумышленник был переведен в режим ожидания, информирует СБУ.
С начала полномасштабного вторжения он передавал оккупантам координаты объектов городской инфраструктуры, их подробное описание и информацию о количестве находившихся там людей.
Мужчина может быть наводчиком РФ для удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта, говорится в сообщении. Тогда, по данным главы ОВА Олега Синегубова, погибли 29 человек.
Оккупанты обещали вывезти агента на территорию РФ и предоставить ему гражданство. Но сотрудники СБУ помешали этим планам и задержали наводчика.
Ему сообщено о подозрении в государственной измене.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков. 3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.
5 августа Национальная полиция в Харьковской области сообщила о задержании 37-летнего мужчины, который также может быть причастен к передаче РФ информации о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова.