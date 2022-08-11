В Харьковской области вторые сутки подряд массированно обстреливали Циркуны, в селе вспыхнуло более 10 пожаров

"Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. Вчера за день зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи", – написал Синегубов.
Ранена женщина 76 лет, она в состоянии средней тяжести.
В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На харьковском направлении враг наносил авиационные удары по позициям наших защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и вынуждены были бежать", – добавил Синегубов.
В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что в Циркунах за сутки произошло 12 пожаров. 10 из них вспыхнуло во время массированных артиллерийских обстрелов в период с 11.00 до 14.00, еще два – после 17.00.
"Горело девять хозяйственных построек, два гаража, жилой дом и магазин. Благодаря оперативной работе спасателей в селе удалось спасти от уничтожения огнем девять частных жилых домов, пять дворовых построек и один гостиничный комплекс. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что 9 августа в Циркунах из-за обстрелов вспыхнуло 16 пожаров.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.