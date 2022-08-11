В Харьковской области вторые сутки подряд массированно обстреливали Циркуны, в селе вспыхнуло более 10 пожаров

Харьковская область страдает от российских обстрелов и вызванных ими пожаров Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. Вчера за день зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи", – написал Синегубов.

Ранена женщина 76 лет, она в состоянии средней тяжести.

В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На харьковском направлении враг наносил авиационные удары по позициям наших защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и вынуждены были бежать", – добавил Синегубов.

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что в Циркунах за сутки произошло 12 пожаров. 10 из них вспыхнуло во время массированных артиллерийских обстрелов в период с 11.00 до 14.00, еще два – после 17.00.

"Горело девять хозяйственных построек, два гаража, жилой дом и магазин. Благодаря оперативной работе спасателей в селе удалось спасти от уничтожения огнем девять частных жилых домов, пять дворовых построек и один гостиничный комплекс. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что 9 августа в Циркунах из-за обстрелов вспыхнуло 16 пожаров.