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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Харьковом эксгумировали тело человека со связанными руками, он погиб во время оккупации – полиция

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Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливает полиция
Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливает полиция
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В селе Малая Рогань Харьковской области местные жители нашли останки человека со связанными руками и в спецодежде. Об этом сообщило 10 августа региональное управление полиции.

Сегодня следователи, криминалисты и работники прокуратуры осмотрели это место и тело погибшего. 

"Обнаруженное тело находится в состоянии гнилостных изменений. При осмотре под телом правоохранители нашли скотч и стяжки, а также остатки кистей рук", – говорится в сообщении. 

Населенный пункт находился в оккупации с 24 февраля и был освобожден в конце марта. По предварительным выводам следователей, мужчину убили именно в этот период.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли доказательства и останки человека.

Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0y184GZAdTh5jSrBdJxAuYF8ueGx38mFFSBvS7e2Uo2VVRnoL6YDW5S1ku9afkAcsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа, открыто почти 26 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. 

В населенных пунктах Киевской области после освобождения от оккупантов найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в регионе обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

В Тростянце Сумской области ГБР задокументировало около 20 фактов пыток жителей города россиянами.

7 июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные удерживают "в подвалах" около 600 человек, их пытают.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.

Теги: убийство, полиция, Харьковская область, война России против Украины, Национальная полиция, погибшие
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