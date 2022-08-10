Под Харьковом эксгумировали тело человека со связанными руками, он погиб во время оккупации – полиция

Сегодня следователи, криминалисты и работники прокуратуры осмотрели это место и тело погибшего.
"Обнаруженное тело находится в состоянии гнилостных изменений. При осмотре под телом правоохранители нашли скотч и стяжки, а также остатки кистей рук", – говорится в сообщении.
Населенный пункт находился в оккупации с 24 февраля и был освобожден в конце марта. По предварительным выводам следователей, мужчину убили именно в этот период.
Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли доказательства и останки человека.
Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора на начало августа, открыто почти 26 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
В населенных пунктах Киевской области после освобождения от оккупантов найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в регионе обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.
В Тростянце Сумской области ГБР задокументировало около 20 фактов пыток жителей города россиянами.
7 июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные удерживают "в подвалах" около 600 человек, их пытают.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.