Под Харьковом эксгумировали тело человека со связанными руками, он погиб во время оккупации – полиция

Сегодня следователи, криминалисты и работники прокуратуры осмотрели это место и тело погибшего.

"Обнаруженное тело находится в состоянии гнилостных изменений. При осмотре под телом правоохранители нашли скотч и стяжки, а также остатки кистей рук", – говорится в сообщении.

Населенный пункт находился в оккупации с 24 февраля и был освобожден в конце марта. По предварительным выводам следователей, мужчину убили именно в этот период.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли доказательства и останки человека.

Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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