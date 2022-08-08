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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине расследуют почти 26 тыс. дел о военных преступлениях российских оккупантов – Офис генпрокурора

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Правоохранители предъявили обвинения 135 российским оккупантам, отметили в Офисе генпрокурора Украины
Правоохранители предъявили обвинения 135 российским оккупантам, отметили в Офисе генпрокурора Украины
Фото: EPA

Украина расследует почти 26 тыс. предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом в интервью Reuters, опубликованном 7 августа, сообщил начальник управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.

По его словам, правоохранители предъявили обвинения 135 оккупантам, из них около 15 находятся под стражей в Украине, а остальные 120 – на свободе.

Белоусов рассказал, что в суды передано 13 дел, в настоящее время вынесено семь приговоров.

Первым оккупантом, приговоренным к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского, стал 21-летний командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин (29 июля коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила ему приговор, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы).

Комментируя приговор офицеру низшего ранга Шишимарину, Белоусов отметил, что если бы российские генералы "были здесь физически" и можно было их захватить, то правоохранители обязательно бы "привлекли к ответственности генералов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.

Теги: Россия, Украина, убийство, приговор, правоохранители, преступление, война России против Украины, обвинение, интервью, преступник, Офис генпрокурора, российские оккупанты, Вадим Шишимарин
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