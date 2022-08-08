В Украине расследуют почти 26 тыс. дел о военных преступлениях российских оккупантов – Офис генпрокурора

Об этом в интервью Reuters, опубликованном 7 августа, сообщил начальник управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.

По его словам, правоохранители предъявили обвинения 135 оккупантам, из них около 15 находятся под стражей в Украине, а остальные 120 – на свободе.

Белоусов рассказал, что в суды передано 13 дел, в настоящее время вынесено семь приговоров.

Первым оккупантом, приговоренным к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского, стал 21-летний командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин (29 июля коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила ему приговор, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы).

Комментируя приговор офицеру низшего ранга Шишимарину, Белоусов отметил, что если бы российские генералы "были здесь физически" и можно было их захватить, то правоохранители обязательно бы "привлекли к ответственности генералов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)