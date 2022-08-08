В Украине расследуют почти 26 тыс. дел о военных преступлениях российских оккупантов – Офис генпрокурора

Об этом в интервью Reuters, опубликованном 7 августа, сообщил начальник управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов.
По его словам, правоохранители предъявили обвинения 135 оккупантам, из них около 15 находятся под стражей в Украине, а остальные 120 – на свободе.
Белоусов рассказал, что в суды передано 13 дел, в настоящее время вынесено семь приговоров.
Первым оккупантом, приговоренным к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского, стал 21-летний командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадим Шишимарин (29 июля коллегия судей Киевского апелляционного суда смягчила ему приговор, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы).
Комментируя приговор офицеру низшего ранга Шишимарину, Белоусов отметил, что если бы российские генералы "были здесь физически" и можно было их захватить, то правоохранители обязательно бы "привлекли к ответственности генералов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.
Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.