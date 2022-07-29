Вместо пожизненного – 15 лет. Апелляционный суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину, осужденному за убийство гражданского

Об этом сообщают "Ґрати".

Коллегия во главе с судьей Александром Кияшко рассмотрела апелляционную жалобу и назначила Шишимарину наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как пишет "Судовий репортер", суд удовлетворил жалобу защиты частично, исключив такие отягчающие обстоятельства, как совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и против гражданского.

Апелляция признала доказанным обвинение в нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, отмечает издание.

Полный текст приговора будет оглашен 3 августа.

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