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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вместо пожизненного – 15 лет. Апелляционный суд смягчил приговор оккупанту Шишимарину, осужденному за убийство гражданского

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Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты Шишимарина
Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты Шишимарина
Фото: ЕРА

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 29 июля смягчила приговор российскому сержанту Вадиму Шишимарину, которого суд первой инстанции приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области.

Об этом сообщают "Ґрати"

Коллегия во главе с судьей Александром Кияшко рассмотрела апелляционную жалобу и назначила Шишимарину наказание в виде 15 лет лишения свободы. 

Как пишет "Судовий репортер", суд удовлетворил жалобу защиты частично, исключив такие отягчающие обстоятельства, как совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и против гражданского.

Апелляция признала доказанным обвинение в нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, отмечает издание. 

Полный текст приговора будет оглашен 3 августа. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарину предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали". Адвокат просил о помиловании его клиента

Суд вынес приговор 23 мая. Коллегия судей решила, что вина Шишимарина подтверждена, он получил пожизненный срок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, приговор, война России против Украины, апелляция, апелляционный суд, суд, Вадим Шишимарин
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