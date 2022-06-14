Адвокат российского военного Шишимарина, приговоренного к пожизненному за убийство мирного украинца, подал апелляцию

Об этом адвокат сообщил Общественному.

"Подали апелляцию. Ждем рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не обрадуется такому приговору", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарину предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали". Адвокат просил о помиловании его клиента.

Суд вынес приговор 23 мая. Коллегия судей решила, что вина Шишимарина подтверждена, он получил пожизненный срок.