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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Адвокат российского военного Шишимарина, приговоренного к пожизненному за убийство мирного украинца, подал апелляцию

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Суд вынес приговор Шишимарину 23 мая
Суд вынес приговор Шишимарину 23 мая
Фото: ЕРА

Виктор Овсянников – адвокат российского сержанта Вадима Шишимарина, которого суд приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области, – 14 июня подал апелляционную жалобу на приговор.

Об этом адвокат сообщил Общественному

"Подали апелляцию. Ждем рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не обрадуется такому приговору", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарину предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали". Адвокат просил о помиловании его клиента

Суд вынес приговор 23 мая. Коллегия судей решила, что вина Шишимарина подтверждена, он получил пожизненный срок.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: апелляция, пожизненное заключение, адвокат, Виктор Овсянников, суд, Вадим Шишимарин
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