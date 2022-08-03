Посол США обсудила с генпрокурором Украины сотрудничество по привлечению к ответственности за военные преступления

Бринк (на фото) обсудила с Костиным продолжение сотрудничества посольства США с Офисом генпрокурора Фото: gp.gov.ua

Об этом Бринк сообщила 3 августа в Twitter.

"Обсудила с генпрокурором Костиным продолжение сотрудничества с Офисом генерального прокурора по привлечению к ответственности за военные преступления, поддержке антикоррупционных усилий и реформ правосудия для поддержания верховенства права, важного для демократического и процветающего будущего", – написала Бринк.

Обговорила із Генпрокурором Костіним продовження співпраці з @GP_Ukraine щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини, підтримки антикорупційних зусиль і реформ правосуддя для підтримки верховенства права, важливого для демократичного та процвітаючого майбутнього * . pic.twitter.com/JwT160jQGm — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 3, 2022

Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну против Украины, отмечал 27 июля президент Владимир Зеленский.