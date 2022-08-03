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Посол США обсудила с генпрокурором Украины сотрудничество по привлечению к ответственности за военные преступления

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Бринк (на фото) обсудила с Костиным продолжение сотрудничества посольства США с Офисом генпрокурора
Бринк (на фото) обсудила с Костиным продолжение сотрудничества посольства США с Офисом генпрокурора
Фото: gp.gov.ua

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк провела встречу с назначенным 28 июля генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Об этом Бринк сообщила 3 августа в Twitter.

"Обсудила с генпрокурором Костиным продолжение сотрудничества с Офисом генерального прокурора по привлечению к ответственности за военные преступления, поддержке антикоррупционных усилий и реформ правосудия для поддержания верховенства права, важного для демократического и процветающего будущего", – написала Бринк.

Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну против Украины, отмечал 27 июля президент Владимир Зеленский.

Контекст:

27 июля Зеленский предложил Раде назначить экс-нардепа от "Слуги народа" Костина на должность генпрокурора. В тот же день его кандидатуру одобрили парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности и Верховная Рада.

28 июля Зеленский подписал указ о назначении Костина генеральным прокурором Украины.

Теги: Россия, США, Украина, реформы, посольство США, посол США, Андрей Костин, встреча, Офис генпрокурора, сотрудничество, прокурор, Бриджит Бринк
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