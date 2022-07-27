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"Безупречная репутация". Подоляк объяснил, почему Костина назначили генпрокурором

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Рада поддержала назначение нардепа Костина на должность генпрокурора
Рада поддержала назначение нардепа Костина на должность генпрокурора
Фото: Andriy Kostin / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Андрей Костин является "системным и работоспособным юристом с безупречной репутацией". Так он 27 июля в комментарии "Украинской правде" объяснил выбор президентом Украины Владимиром Зеленским кандидата на должность генерального прокурора.

По словам Подоляка, Костин оказался "оптимальным кандидатом", который сможет оптимизировать работу прокуратуры. Советник главы ОП отметил, что Костин хорошо понимает проблемы правоохранительной сферы и как юрист "имеет безупречную репутацию в профессиональной среде".

Кроме того, о Костине хорошо отзываются коллеги по парламенту, рассказал Подоляк, что очень важно, ведь "именно с парламентом должен активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности". Также его кандидатуру хорошо восприняли "за пределами Украины".

Подоляк добавил, Костин – системный игрок, прагматичный человек и "юридический перфекционист". 

Контекст:

27 июля поддержала назначение нардепа от "Слуги народа", юриста Андрея Костина генеральным прокурором Украины. За проект постановления о назначении его на должность проголосовало 299 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.  

Теги: Верховная Рада, Украина, прокуратура, Генеральная прокуратура, Андрей Костин, назначение, Михаил Подоляк
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