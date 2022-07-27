"Безупречная репутация". Подоляк объяснил, почему Костина назначили генпрокурором

По словам Подоляка, Костин оказался "оптимальным кандидатом", который сможет оптимизировать работу прокуратуры. Советник главы ОП отметил, что Костин хорошо понимает проблемы правоохранительной сферы и как юрист "имеет безупречную репутацию в профессиональной среде".

Кроме того, о Костине хорошо отзываются коллеги по парламенту, рассказал Подоляк, что очень важно, ведь "именно с парламентом должен активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности". Также его кандидатуру хорошо восприняли "за пределами Украины".

Подоляк добавил, Костин – системный игрок, прагматичный человек и "юридический перфекционист".