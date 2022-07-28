Зеленский назвал главные задания нового генпрокурора

Об этом президент сказал в своем обращении 27 июля, его цитирует сайт главы государства.

Зеленский назвал главные задачи Костина на посту генпрокурора.

"Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну. Это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, которые помогают устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника", – сказал глава государства.

Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, которые работают для того, чтобы российские военные преступники понесли ответственность за преступления в Украине, подчеркнул Зеленский.

Президент присутствовал на заседании Рады, когда рассматривался вопрос о назначении Костина, сообщает сайт главы государства и приводит цитаты из выступления кандидата на пост генпрокурора.

Костин говорил о завершении конкурса на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и о проведении отбора на должность директора Национального антикоррупционного бюро, о необходимости реализации судебной реформы. В период полномасштабного вторжения РФ нужно обеспечить неотвратимость наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства России, заявил нардеп на заседании Рады.

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будут способствовать прежде всего надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", – подчеркнул Костин.

Прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех таких уголовных производствах, добавил он.