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Зеленский назвал главные задания нового генпрокурора

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Рада одобрила назначение Костина на пост генпрокурора 27 июля
Рада одобрила назначение Костина на пост генпрокурора 27 июля
Фото: president.gov.ua

Нардеп от пропрезидентской "Слуги народа", юрист Андрей Костин, чье назначение на пост генерального прокурора 27 июля одобрила Верховная Рада, – человек порядочный и профессиональный, он умеет работать системно, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом президент сказал в своем обращении 27 июля, его цитирует сайт главы государства. 

Зеленский назвал главные задачи Костина на посту генпрокурора. 

"Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну. Это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, которые помогают устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника", – сказал глава государства.

Офис генерального прокурора является одним из ключевых институтов, которые работают для того, чтобы российские военные преступники понесли ответственность за преступления в Украине, подчеркнул Зеленский. 

Президент присутствовал на заседании Рады, когда рассматривался вопрос о назначении Костина, сообщает сайт главы государства и приводит цитаты из выступления кандидата на пост генпрокурора. 

Костин говорил о завершении конкурса на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и о проведении отбора на должность директора Национального антикоррупционного бюро, о необходимости реализации судебной реформы. В период полномасштабного вторжения РФ нужно обеспечить неотвратимость наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства России, заявил нардеп на заседании Рады. 

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будут способствовать прежде всего надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", – подчеркнул Костин. 

Прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех таких уголовных производствах, добавил он.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка. 19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

27 июля Верховная Рада одобрила назначение Костина генпрокурором. Его еще должен утвердить своим указом президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, юрист, Владимир Зеленский, война России против Украины, назначение, заседание, нардеп Андрей Костин, российские военные
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