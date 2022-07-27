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В ЕС ожидают скорейшего назначения главы САП

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Посол заявил, что представительство ЕС сотрудничало с Костиным в реформе правосудия
Посол заявил, что представительство ЕС сотрудничало с Костиным в реформе правосудия
Фото: EPA

Представительство Евросоюза в Украине ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом написал в Twitter глава представительства Матти Маасикас 27 июля.

Маасикас поздравил Андрея Костина с решением Верховной Рады поддержать его назначение на пост генерального прокурора.

"Постоянное представительство Украины в ЕС и я тесно сотрудничали с ним в реформе правосудия. Продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаю скорого назначения главы САП", – заявил он.

19 июля комиссия определила победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – им стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. Теперь комиссия должна обратиться в Офис генерального прокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП. Для этого офис должен подтвердить, что победитель прошел спецпроверку и имеет допуск к гостайне.

Клименко участвовал в расследовании ряда резонансных дел: "газового дела" нардепа Александра Онищенко, дела бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и дела о причастности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к коррупционной деятельности.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последний раз комиссия собиралась до начала полномасштабного вторжения РФ, 3 февраля. Тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ходе обсуждений глава комиссии Екатерина Коваль признала, что победитель "фактически есть".

Коваль говорил, что комиссия не утверждала результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП. 2 июля Коваль заявила, что "финальному заседанию комиссии помешала война". Она отмечала, что комиссия все еще ждет ответа из ОГП.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евросоюз, САП, Матти Маасикас, Офис генпрокурора, нардеп Андрей Костин
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