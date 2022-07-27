В ЕС ожидают скорейшего назначения главы САП

Маасикас поздравил Андрея Костина с решением Верховной Рады поддержать его назначение на пост генерального прокурора.

"Постоянное представительство Украины в ЕС и я тесно сотрудничали с ним в реформе правосудия. Продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаю скорого назначения главы САП", – заявил он.

Congratulate Andryi Kostin on his nomination to the post of Prosecutor General of * . @EUDelegationUA and myself cooperated closely with him on the justice reform. Will continue by cooperating on Russian war crimes. And, looking forward to the nomination of the SAPO Head soon. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 27, 2022

19 июля комиссия определила победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – им стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. Теперь комиссия должна обратиться в Офис генерального прокурора, чтобы Клименко был назначен новым руководителем САП. Для этого офис должен подтвердить, что победитель прошел спецпроверку и имеет допуск к гостайне.

Клименко участвовал в расследовании ряда резонансных дел: "газового дела" нардепа Александра Онищенко, дела бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и дела о причастности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к коррупционной деятельности.