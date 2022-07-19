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Шмыгаль поручил секретариату Кабмина безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору главы НАБУ

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По поручению Зеленского активизировано избрание руководства антикоррупционных органов в Украине, отметил Шмыгаль (на фото)
По поручению Зеленского активизировано избрание руководства антикоррупционных органов в Украине, отметил Шмыгаль (на фото)
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил секретариату Кабмина безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом Шмыгаль сказал 19 июля на заседании правительства.

Выступление премьера опубликовано на его странице в Telegram.

"По поручению президента Владимира Зеленского активизировано избрание руководства антикоррупционных органов в Украине. Сегодня конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса. Со своей стороны поручаю секретариату Кабинета Министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что рассчитывает, что работа комиссии "будет быстрой и результативной".

Комиссия по избранию главы САП объявила победителя конкурса через два дня после того, как этого потребовал Зеленский.

"Кстати, то же самое касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", – сказал Зеленский в видеообращении по итогам 17 июля.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.

С 17 апреля полномочия директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Сытника Гизо Углава. Сытник 12 мая был назначен заместителем главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Теги: Украина, правительство, конкурс, антикоррупционное бюро, Владимир Зеленский, НАБУ, президент, САП, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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