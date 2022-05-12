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Глава НАПК назначил Сытника своим заместителем

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Сытник (на фото) семь лет руководил НАБУ и является, как отметил Новиков, человеком с уникальным для Украины опытом
Сытник (на фото) семь лет руководил НАБУ и является, как отметил Новиков, человеком с уникальным для Украины опытом
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

12 мая глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Александр Новиков назначил своим заместителем бывшего директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НАПК. 

Как сказано в релизе, Сытник в агентстве будет отвечать за такие направления: 

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях и выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Кроме того, он будет выполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия Новикова. 

"Артем Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его на антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента", – сказал Новиков. 

Александр Стародубцев, который до этого был заместителем главы НАПК, продолжит работать в агентстве в должности заместителя руководителя аппарата.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/372145384951280

Контекст:

Сытник – первый руководитель НАБУ. Он возглавил новосозданный орган в 2015 году в возрасте 35 лет. 16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Обязанности директора НАБУ сейчас исполняет Гизо Углава, который был заместителем Сытника с 2015 года. 

Как отметили в НАПК, Сытник фактически создал Нацбюро. "За период его руководства НАБУ стало стандартом добродетели в системе органов власти Украины, угрозой для каждого коррупционера. Так, НАБУ привлекло к ответственности свыше 1000 коррупционеров. Среди них – шесть министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 22 народных депутата, 70 судей и 94 руководителя государственных предприятий", – сообщили в Нацагентстве. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Новиков, Артем Сытник, НАБУ, НАПК, назначение, Александр Стародубцев
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