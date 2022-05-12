Глава НАПК назначил Сытника своим заместителем

Сытник (на фото) семь лет руководил НАБУ и является, как отметил Новиков, человеком с уникальным для Украины опытом Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НАПК.

Как сказано в релизе, Сытник в агентстве будет отвечать за такие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях и выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Кроме того, он будет выполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия Новикова.

"Артем Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его на антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента", – сказал Новиков.

Александр Стародубцев, который до этого был заместителем главы НАПК, продолжит работать в агентстве в должности заместителя руководителя аппарата.