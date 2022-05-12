Глава НАПК назначил Сытника своим заместителем

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НАПК.
Как сказано в релизе, Сытник в агентстве будет отвечать за такие направления:
Кроме того, он будет выполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия Новикова.
"Артем Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его на антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента", – сказал Новиков.
Александр Стародубцев, который до этого был заместителем главы НАПК, продолжит работать в агентстве в должности заместителя руководителя аппарата.
Сытник – первый руководитель НАБУ. Он возглавил новосозданный орган в 2015 году в возрасте 35 лет. 16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ. Обязанности директора НАБУ сейчас исполняет Гизо Углава, который был заместителем Сытника с 2015 года.
Как отметили в НАПК, Сытник фактически создал Нацбюро. "За период его руководства НАБУ стало стандартом добродетели в системе органов власти Украины, угрозой для каждого коррупционера. Так, НАБУ привлекло к ответственности свыше 1000 коррупционеров. Среди них – шесть министров и их заместителей, 13 руководителей центральных органов исполнительной власти, 22 народных депутата, 70 судей и 94 руководителя государственных предприятий", – сообщили в Нацагентстве.