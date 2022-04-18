Углава официально стал и.о. директора НАБУ

Углава с 2015 года был первым заместителем директора НАБУ Фото: nabu.gov.ua

В агентстве напомнили, что, согласно закону о НАБУ, в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

Гизо Углава работал в системе прокуратуры Грузии с 1998-го по 2012 год. За это время прошел путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя главного прокурора Грузии.

В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.