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Углава официально стал и.о. директора НАБУ

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Углава с 2015 года был первым заместителем директора НАБУ
Углава с 2015 года был первым заместителем директора НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба НАБУ.

В агентстве напомнили, что, согласно закону о НАБУ, в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

Гизо Углава работал в системе прокуратуры Грузии с 1998-го по 2012 год. За это время прошел путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя главного прокурора Грузии.

В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Первым и единственным директором НАБУ был Артем Сытник. 16 апреля истек семилетний срок его полномочий. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Артем Сытник, Гизо Углава, НАБУ
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