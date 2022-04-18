Углава официально стал и.о. директора НАБУ

В агентстве напомнили, что, согласно закону о НАБУ, в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.
Гизо Углава работал в системе прокуратуры Грузии с 1998-го по 2012 год. За это время прошел путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя главного прокурора Грузии.
В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.
Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
Первым и единственным директором НАБУ был Артем Сытник. 16 апреля истек семилетний срок его полномочий. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору директора НАБУ.