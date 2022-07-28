Зеленский подписал указ о назначении Костина генеральным прокурором Украины

Соответствующий документ №538/2022 опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в тексте указа.

Накануне, 27 июля назначение Костина генпрокурором Украины одобрила Верховная Рада.

Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну против Украины, отмечал Зеленский.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка. 19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

27 июля Зеленский предложил Раде назначить Костина на должность генпрокурора. В тот же день его кандидатуру одобрил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Костин – глава комитета Рады по вопросам правовой политики, ожидается, что его на этой должности заменит нардеп от "Слуги народа", член комитета Денис Маслов.