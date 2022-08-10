В Харькове за сутки обстрелов не зафиксировано, село Циркуны обстреливали весь день, вспыхнули 16 пожаров – Синегубов

В результате обстрелов в Циркунах разрушены дома, хозяйственные постройки, гаражи, магазин Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В течение дня село обстреливали практически беспрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. Из-за вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", – написал Синегубов.

В результате обстрелов в Циркунах ранена 64-летняя женщина, она в состоянии средней тяжести.

По словам Синегубова, в Харькове обстрелов зафиксировано не было. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки выезжали на 19 пожаров, вызванных боевыми действиями, из них 16 – в Циркунах, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области.

Еще три пожара из-за вражеских обстрелов произошли в Изюмском и Чугуевском районах области.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 55 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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