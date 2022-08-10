В Харькове за сутки обстрелов не зафиксировано, село Циркуны обстреливали весь день, вспыхнули 16 пожаров – Синегубов

"В течение дня село обстреливали практически беспрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. Из-за вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме", – написал Синегубов.
В результате обстрелов в Циркунах ранена 64-летняя женщина, она в состоянии средней тяжести.
По словам Синегубова, в Харькове обстрелов зафиксировано не было. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.
Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки выезжали на 19 пожаров, вызванных боевыми действиями, из них 16 – в Циркунах, сообщили в управлении ГСЧС Харьковской области.
Еще три пожара из-за вражеских обстрелов произошли в Изюмском и Чугуевском районах области.
За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 55 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.