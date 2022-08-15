Россия увеличила число угрожающих Украине носителей ракет морского базирования "Калибр" – данные Генштаба ВСУ

"В Черноморской и Азовской морских операционных зонах [...] в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что "корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины".
Оперативное командование ВСУ "Юг" уточнило в Fаcebook, что общее число ракет "Калибр" на трех их носителях – 24.
Утром 15 августа Генштаб ВСУ сообщал, что возле Украины сосредоточено два морских носителя "Калибров". 14 августа их тоже было два.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.