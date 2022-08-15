Россия увеличила число угрожающих Украине носителей ракет морского базирования "Калибр" – данные Генштаба ВСУ

Россия использует корабли в войне против Украины, отметили в Генштабе Фото: ЕРА (архив)

"В Черноморской и Азовской морских операционных зонах [...] в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины".

Оперативное командование ВСУ "Юг" уточнило в Fаcebook, что общее число ракет "Калибр" на трех их носителях – 24.

Утром 15 августа Генштаб ВСУ сообщал, что возле Украины сосредоточено два морских носителя "Калибров". 14 августа их тоже было два.

Война России против Украины. Главное (обновляется)