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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличила число угрожающих Украине носителей ракет морского базирования "Калибр" – данные Генштаба ВСУ

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Россия использует корабли в войне против Украины, отметили в Генштабе
Россия использует корабли в войне против Украины, отметили в Генштабе
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты сосредоточили возле Украины три корабля с ракетами "Калибр". Об этом проинформировал 15 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Черноморской и Азовской морских операционных зонах [...] в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021PAeBNdTo2WNFk1z2uojMf55ZTXvu5JdKpjSSBRiU9PUzVVe1sxyzCw1KHnmeGoVl

Оперативное командование ВСУ "Юг" уточнило в Fаcebook, что общее число ракет "Калибр" на трех их носителях – 24.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/569579461317317/

Утром 15 августа Генштаб ВСУ сообщал, что возле Украины сосредоточено два морских носителя "Калибров". 14 августа их тоже было два.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, Генштаб ВСУ, корабль, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ракета, блокирование, корабли, судоходство, российские оккупанты
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