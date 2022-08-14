В Черном море войска РФ сосредоточили корабли с 16 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

В командовании отметили, что корабельная группировка оккупантов в Черном море не изменилась.
"Два надводных носителя продолжают представлять угрозу всей территории Украины 16 высокоточными ракетами типа "Калибр". Также на боевом дежурстве один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.