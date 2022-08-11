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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге за день нанесли восемь авиаударов по украинским позициям, авиация ВСУ ответила шестью – ОК "Юг"

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Украинские военные на юге поразили несколько складов боеприпасов, опорных и командных пунктов противника
Украинские военные на юге поразили несколько складов боеприпасов, опорных и командных пунктов противника
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

Российские оккупанты в течения дня 10 августа нанесли восемь авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на юге Украины на испытание украинских позиций. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам дня.

"Мощно. Без потерь", – прокомментировали в командовании действия оккупантов.

В свою очередь украинские военные в течение боевого дня нанесли шесть авиационных ударов.

"Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе Херсонской области. Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще одно сосредоточение техники в Баштанском районе. Два вертолета поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска", – рассказали в командовании.

По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений, потери врага на юге составили 41 оккупант, три гаубицы "Мста-Б", семь единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты еще выясняют.

Кроме того, зенитно-ракетное подразделение сбило беспилотник "Элерон-3", проводивший воздушную разведку.

"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126-й отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49-я вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов", – добавил в ОК "Юг".

По информации командования, враждебная корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма. Два ракетных носителя и два больших десантных корабля – на боевом дежурстве. В готовности к применению – 16 "Калибров".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1526071881140511/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Теги: Черное море, авиация, Херсонская область, вертолет, боеприпасы, самолеты, авиаудар, война России против Украины, корабли, российские оккупанты
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