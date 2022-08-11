Оккупанты на юге за день нанесли восемь авиаударов по украинским позициям, авиация ВСУ ответила шестью – ОК "Юг"

Украинские военные на юге поразили несколько складов боеприпасов, опорных и командных пунктов противника Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

"Мощно. Без потерь", – прокомментировали в командовании действия оккупантов.

В свою очередь украинские военные в течение боевого дня нанесли шесть авиационных ударов.

"Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе Херсонской области. Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще одно сосредоточение техники в Баштанском районе. Два вертолета поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска", – рассказали в командовании.

По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений, потери врага на юге составили 41 оккупант, три гаубицы "Мста-Б", семь единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты еще выясняют.

Кроме того, зенитно-ракетное подразделение сбило беспилотник "Элерон-3", проводивший воздушную разведку.

"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126-й отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49-я вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов", – добавил в ОК "Юг".

По информации командования, враждебная корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма. Два ракетных носителя и два больших десантных корабля – на боевом дежурстве. В готовности к применению – 16 "Калибров".

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