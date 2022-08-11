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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга Украины

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Зеленский: Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна это бегство. В лучшем случае. Если успеют
Зеленский: Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют
Фото: president.gov.ua

Украина вернет все свои территории, которые временно оккупировала Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 10 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Хочу сказать жителям временно оккупированной территории: что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют. Мы изгнали российскую армию из северных областей. Мы изгнали оккупантов из нашего [острова] Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Придет время, когда они сбегут из Харьковщины, с Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь", – заявил глава государства. 

Он призвал украинцев на временно оккупированных территориях передавать украинским военным и спецслужбам информацию об оккупантах и об их пособниках. Президент отметил, что делать это нужно "безопасным для себя способом".

"Обязательно помогайте нашим людям на оккупированной территории, которые остались сами или без связи. Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и возможности эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов, как живой щит. Украина вернет все свое и должна сохранить больше жизней", – заявил президент.

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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