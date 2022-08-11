Зеленский: Оккупанты уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга Украины

Зеленский: Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют Фото: president.gov.ua

"Хочу сказать жителям временно оккупированной территории: что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна – это бегство. В лучшем случае. Если успеют. Мы изгнали российскую армию из северных областей. Мы изгнали оккупантов из нашего [острова] Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Придет время, когда они сбегут из Харьковщины, с Донбасса, из Крыма... И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь", – заявил глава государства.

Он призвал украинцев на временно оккупированных территориях передавать украинским военным и спецслужбам информацию об оккупантах и об их пособниках. Президент отметил, что делать это нужно "безопасным для себя способом".

"Обязательно помогайте нашим людям на оккупированной территории, которые остались сами или без связи. Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и возможности эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов, как живой щит. Украина вернет все свое и должна сохранить больше жизней", – заявил президент.