Российские пропагандисты начали "закрывать" в новостях лица коллаборантов, раздающих российские паспорта на юге Украины

Отмечается, что ранее пропагандисты при монтаже сюжетов для новостей закрывали только лица военнослужащих своей оккупационной армии. Но с недавнего времени так же поступают и с изображениями чиновников-коллаборантов.

"Очевидно, пытаются усложнить украинским кибервойскам установить личности коллаборантов для передачи правоохранителям", – говорится в сообщении.

Скриншоты новостей "Первого", опубликованные каналом, свидетельствуют о том, что сюжеты о паспортизации были сняты как минимум в двух временно оккупированных регионах Украины – в Херсоне и в одном из районов Запорожской области.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины. После этого РФ оккупировала еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На временно оккупированных территориях Россия агитирует население получать паспорта РФ и привлекает к "управлению" захваченными территориями коллаборантов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 10 июня в Twitter написал, что все украинские должностные лица, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, должны понимать, что становятся законной целью для украинских спецслужб и судов.

Кількість колаборантів у окупованій частині півдня настільки мала, що * планує завозити чиновників з Рф. Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для * спецслужб і судів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 10, 2022

Украинские спецслужбы и правоохранители ведут постоянную работу по выявлению и установлению личностей сотрудничающих с врагом украинцев, им оглашаются подозрения

Также в Херсонской и Запорожской областях после оккупации россиянами части этих регионов активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

Так, 22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

22 июля в Херсоне партизаны подорвали автомобиль полицейских-коллаборантов, один из которых погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.