Российские пропагандисты начали "закрывать" в новостях лица коллаборантов, раздающих российские паспорта на юге Украины

Отмечается, что ранее пропагандисты при монтаже сюжетов для новостей закрывали только лица военнослужащих своей оккупационной армии. Но с недавнего времени так же поступают и с изображениями чиновников-коллаборантов.
"Очевидно, пытаются усложнить украинским кибервойскам установить личности коллаборантов для передачи правоохранителям", – говорится в сообщении.
Скриншоты новостей "Первого", опубликованные каналом, свидетельствуют о том, что сюжеты о паспортизации были сняты как минимум в двух временно оккупированных регионах Украины – в Херсоне и в одном из районов Запорожской области.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины. После этого РФ оккупировала еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. На временно оккупированных территориях Россия агитирует население получать паспорта РФ и привлекает к "управлению" захваченными территориями коллаборантов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 10 июня в Twitter написал, что все украинские должностные лица, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, должны понимать, что становятся законной целью для украинских спецслужб и судов.
Кількість колаборантів у окупованій частині півдня настільки мала, що * планує завозити чиновників з Рф. Але бувають і зрадники. Кожен посадовець, який погоджується співпрацювати з окупантами, має розуміти, що підписує собі вирок та стає законною ціллю для * спецслужб і судів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 10, 2022
Украинские спецслужбы и правоохранители ведут постоянную работу по выявлению и установлению личностей сотрудничающих с врагом украинцев, им оглашаются подозрения
Также в Херсонской и Запорожской областях после оккупации россиянами части этих регионов активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов.
Так, 22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.
22 июля в Херсоне партизаны подорвали автомобиль полицейских-коллаборантов, один из которых погиб.
27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.
Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.
В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.
11 июля Путин упростил получение российского гражданства всем украинцам.
По данным украинского Центра национального сопротивления, паспорта РФ на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей получил 1% взрослого населения.