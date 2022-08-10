Коллаборанта, который помогал россиянам оккупировать Киевскую область, приговорили к 15 годам тюрьмы

По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности" Фото: ЕРА

"В частности, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорен к 15 годам лишения свободы. Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области предатель инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Злоумышленник передавал оккупантам информацию о расположении блокпостов теробороны, исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения, сдавал сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей теробороны и членов их семей.

Помимо этого, предатель помогал оккупантам в мародерстве – он давал российским захватчикам наводки на заброшенные дома и "приобщался к процессу".

По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности".

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