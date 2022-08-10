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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанта, который помогал россиянам оккупировать Киевскую область, приговорили к 15 годам тюрьмы

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По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности"
По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности"
Фото: ЕРА

Коллаборанта, который помогал россиянам оккупировать населенные пункты Киевской области, Броварской горрайонный суд Киевской области приговорил к 15 годам тюрьмы. Об этом 9 августа в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"В частности, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорен к 15 годам лишения свободы. Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области предатель инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Злоумышленник передавал оккупантам информацию о расположении блокпостов теробороны, исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения, сдавал сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей теробороны и членов их семей.

Помимо этого, предатель помогал оккупантам в мародерстве – он давал российским захватчикам наводки на заброшенные дома и "приобщался к процессу".

По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02cR1yn8MbPyeyEGQ7ZRENa8rWk9Z6NLqNvSRaJNJEuJ2gLhnrRer2mU3RUDtCq9QFl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, большинство – из огнестрельного оружия.

Теги: Россия, СБУ, Украина, тюрьма, оккупация, Киевская область, приговор, мародеры, война России против Украины, суд, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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