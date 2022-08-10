Коллаборанта, который помогал россиянам оккупировать Киевскую область, приговорили к 15 годам тюрьмы

"В частности, 58-летний житель села Победа Броварского района признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорен к 15 годам лишения свободы. Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области предатель инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.
Злоумышленник передавал оккупантам информацию о расположении блокпостов теробороны, исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения, сдавал сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей теробороны и членов их семей.
Помимо этого, предатель помогал оккупантам в мародерстве – он давал российским захватчикам наводки на заброшенные дома и "приобщался к процессу".
По данным СБУ, в обмен на свою лояльность предатель получил от оккупантов "гарантии личной безопасности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, большинство – из огнестрельного оружия.