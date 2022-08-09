Кабмин внес в Раду законопроект о том, как жить и работать в оккупации

Документ предусматривает изменения к закону №1207-VII о правах граждан и правовом режиме на оккупированных территориях Украины.

Как говорится в объяснительной записке, после введения уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору, все министерства и ведомства "получают сотни обращений от граждан, органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и бизнеса относительно того, в каких пределах и как они должны действовать, чтобы их деятельность не подпадала под соответствующие статьи уголовного закона".

Согласно изменениям, на оккупированых территориях будет разрешено совершать деятельность:

по обеспечению прав граждан;

по выплате и доставке пений;

которую предусматривает Кодекс гражданской защиты;

которую предусматривает Конвенция о защите культурных ценностей;

по производству лечебных средств;

благотворительности и гуманитарной помощи;

по вопросам ЖКХ;

в сферы трубопроводной, нефтяной и газовой отрасли;

в сфере образования, если при этом не будет осуществляться пропаганда, которая способствует осуществлению вооруженной агрессии против Украины;

направленную на исполнение и отбывание криминальных наказаний;

направленную на соблюдение требований ядерной безопасности;

по захоронениям погибших;

в сфере банков и небанковских финансовых учреждений;

в сфере электронных коммуникаций;

в сфере перевоза грузов и пассажиров;

в сфере сельськохазяйственного товаропроизводства;

в сфере производства товаров.

Также законопроект предусматривает, что какие-либо связи людей, бизнеса и органов государственной власти с представителями оккупационных администраций, военными страны-агрессора запрещены.

Согласно документу, Кабмин, Национальный банк и другие независимые регуляторы наделяются полномочиями определять особенности и устанавливать ограничения "определенного перечня видов деятельности и мероприятий".