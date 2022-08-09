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Кабмин внес в Раду законопроект о том, как жить и работать в оккупации

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Документ запрещает связи людей, бизнеса и органов государственной власти с представителями оккупационных администраций
Документ запрещает связи людей, бизнеса и органов государственной власти с представителями оккупационных администраций
Фото: rada.gov.ua

Кабинет министр Украины внес в Верховную Раду законопроект №7646 о деятельности, которую можно осуществлять на временно оккупированных территориях. Текст документы был обнародован на сайте парламента 9 августа.

Документ предусматривает изменения к закону 1207-VII о правах граждан и правовом режиме на оккупированных территориях Украины. 

Как говорится в объяснительной записке, после введения уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору, все министерства и ведомства "получают сотни обращений от граждан, органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и бизнеса относительно того, в каких пределах и как они должны действовать, чтобы их деятельность не подпадала под соответствующие статьи уголовного закона".

Согласно изменениям, на оккупированых территориях будет разрешено совершать деятельность:

  • по обеспечению прав граждан;
  • по выплате и доставке пений;
  • которую предусматривает Кодекс гражданской защиты;
  • которую предусматривает Конвенция о защите культурных ценностей;
  • по производству лечебных средств;
  • благотворительности и гуманитарной помощи;
  • по вопросам ЖКХ;
  • в сферы трубопроводной, нефтяной и газовой отрасли;
  • в сфере образования, если при этом не будет осуществляться пропаганда, которая способствует осуществлению вооруженной агрессии против Украины;
  • направленную на исполнение и отбывание криминальных наказаний;
  • направленную на соблюдение требований ядерной безопасности;
  • по захоронениям погибших;
  • в сфере банков и небанковских финансовых учреждений; 
  • в сфере электронных коммуникаций;
  • в сфере перевоза грузов и пассажиров;
  • в сфере сельськохазяйственного товаропроизводства; 
  • в сфере производства товаров.

Также законопроект предусматривает, что какие-либо связи людей, бизнеса и органов государственной власти с представителями оккупационных администраций, военными страны-агрессора запрещены.

Согласно документу, Кабмин, Национальный банк и другие независимые регуляторы наделяются полномочиями определять особенности и устанавливать ограничения "определенного перечня видов деятельности и мероприятий".

Контекст:

Согласно закону 2108-IX в Украине появилась уголовная ответственность за "коллаборационную деятельность". Такой деятельностью считается сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах. Наказание за коллаборационизм до 15 лет лишения свободы.  

Теги: Верховная Рада, Украина, оккупация, агрессия, законопроект, война России против Украины, Кабмин, коллаборационизм
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