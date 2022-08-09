Кабмин внес в Раду законопроект о том, как жить и работать в оккупации

Документ предусматривает изменения к закону №1207-VII о правах граждан и правовом режиме на оккупированных территориях Украины.
Как говорится в объяснительной записке, после введения уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору, все министерства и ведомства "получают сотни обращений от граждан, органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и бизнеса относительно того, в каких пределах и как они должны действовать, чтобы их деятельность не подпадала под соответствующие статьи уголовного закона".
Согласно изменениям, на оккупированых территориях будет разрешено совершать деятельность:
Также законопроект предусматривает, что какие-либо связи людей, бизнеса и органов государственной власти с представителями оккупационных администраций, военными страны-агрессора запрещены.
Согласно документу, Кабмин, Национальный банк и другие независимые регуляторы наделяются полномочиями определять особенности и устанавливать ограничения "определенного перечня видов деятельности и мероприятий".
Согласно закону №2108-IX в Украине появилась уголовная ответственность за "коллаборационную деятельность". Такой деятельностью считается сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах. Наказание за коллаборационизм до 15 лет лишения свободы.