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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются убедить жителей захваченных территорий, что "Украину уже поделили" – ГУР Минобороны

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ГУР: Оккупационным властям поручено подрывать нравственно-психологический настрой оставшегося в городе украинского населения
ГУР: Оккупационным властям поручено подрывать нравственно-психологический настрой оставшегося в городе украинского населения
Фото: ЕРА

Оккупационные власти проводят пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, убеждая людей в том, что Украина больше не будет единой, об этом главное управление разведки министерства обороны Украины информирует в Telegram.

По его данным, назначенное руководство крупных предприятий Мелитополя Запорожской области получило указание из РФ проводить собрания и беседы с коллективами.

Там доводится до сведения людей следующая информация: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники", – говорится в сообщении.

Главные нарративы пропаганды – что от РФ "некуда бежать", а "Украина не та, какая была". Таким образом местному начальству поручено подрывать нравственно-психологический настрой оставшегося в городе украинского населения, пишет ГУР.

Разведка призывает жителей оккупированных территорий верить в Вооруженные силы и неделимую, унитарную Украину.

"Каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие", – отмечают в минобороны.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что местное движение сопротивления  объявило "охоту" на причастных к подготовке псевдореферендума и делает все, чтобы он не состоялся. 10 августа возле штаба российской правящей партии "Единая Россия", расположенного в ТЦ "Фокстрот", прогремел взрыв. Никто не пострадал, но "штабу изрядно подпортили фасад". 

Теги: пропаганда, оккупация, Херсонская область, Мелитополь, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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