Оккупанты пытаются убедить жителей захваченных территорий, что "Украину уже поделили" – ГУР Минобороны

По его данным, назначенное руководство крупных предприятий Мелитополя Запорожской области получило указание из РФ проводить собрания и беседы с коллективами.
Там доводится до сведения людей следующая информация: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники", – говорится в сообщении.
Главные нарративы пропаганды – что от РФ "некуда бежать", а "Украина не та, какая была". Таким образом местному начальству поручено подрывать нравственно-психологический настрой оставшегося в городе украинского населения, пишет ГУР.
Разведка призывает жителей оккупированных территорий верить в Вооруженные силы и неделимую, унитарную Украину.
"Каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие", – отмечают в минобороны.
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
Мэр города Иван Федоров сообщил, что местное движение сопротивления объявило "охоту" на причастных к подготовке псевдореферендума и делает все, чтобы он не состоялся. 10 августа возле штаба российской правящей партии "Единая Россия", расположенного в ТЦ "Фокстрот", прогремел взрыв. Никто не пострадал, но "штабу изрядно подпортили фасад".