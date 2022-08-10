Оккупанты пытаются убедить жителей захваченных территорий, что "Украину уже поделили" – ГУР Минобороны

По его данным, назначенное руководство крупных предприятий Мелитополя Запорожской области получило указание из РФ проводить собрания и беседы с коллективами.

Там доводится до сведения людей следующая информация: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники", – говорится в сообщении.

Главные нарративы пропаганды – что от РФ "некуда бежать", а "Украина не та, какая была". Таким образом местному начальству поручено подрывать нравственно-психологический настрой оставшегося в городе украинского населения, пишет ГУР.

Разведка призывает жителей оккупированных территорий верить в Вооруженные силы и неделимую, унитарную Украину.

"Каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие", – отмечают в минобороны.