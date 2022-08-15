Украинские военные уничтожили третий российский вертолет Ка-52 за последние дни. Видео

"Подразделением зенитно-ракетных войск Воздушных сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный силами обороны за двое суток!" – говорится в сообщении.
13-го и 14 августа зенитно-ракетные войска группировки "Хортица" сбили два российских вертолета Ка-52, сообщали в ВСУ.
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Ка-52 ("Аллигатор") – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 15 августа, общие потери РФ составили около 43,7 тыс. военных, а также 1876 танков, 233 самолета, 195 вертолетов и тысячи единиц другой техники.