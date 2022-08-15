Украинские военные уничтожили третий российский вертолет Ка-52 за последние дни. Видео

"Подразделением зенитно-ракетных войск Воздушных сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный силами обороны за двое суток!" – говорится в сообщении.

13-го и 14 августа зенитно-ракетные войска группировки "Хортица" сбили два российских вертолета Ка-52, сообщали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)