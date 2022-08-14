ВСУ на выходных сбили два вертолета огневой поддержки оккупантов

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни. Как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", – говорится в сообщении.
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Ка-52 – боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 14 августа, общие потери РФ составили около 43,5 тыс. военных, а также 1864 танка, 233 самолета, 194 вертолета и тысячи единиц другой техники.