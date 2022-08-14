ВСУ на выходных сбили два вертолета огневой поддержки оккупантов

"Подразделения зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" добросовестно выполняют обязанности и в выходные дни. Как результат, за субботу и воскресенье – два уничтоженных вертолета огневой поддержки Ка-52", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)