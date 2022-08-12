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Украинская авиация ударила по скоплению оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

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Украинская авиация на юге нанесла удары по российским войскам
Украинская авиация на юге нанесла удары по российским войскам
Фото: Повітряне командування "Cхід" Повітряних Сил ЗС України / Facebook

Украинская авиация нанесла удары по вражескому опорному пункту и скоплению россиян в районе Андреевки и Брускинского в Херсонской области, сообщает 11 августа в Facebook пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Авиация ВСУ нанесла два удара", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией. Со стороны Вооруженных сил Украины потерь нет.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.

"Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки уничтожили 19 оккупантов, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области", – добавили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/5005821372861718/

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вертолет, РСЗО, Андреевка, РСЗО Смерч, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, деоккупация
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