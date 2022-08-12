Украинская авиация ударила по скоплению оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

"Авиация ВСУ нанесла два удара", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией. Со стороны Вооруженных сил Украины потерь нет.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому ранение получил местный житель.

"Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки уничтожили 19 оккупантов, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области", – добавили в ОК "Юг".