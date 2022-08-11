ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области из-за обстрелов пожары на всей территории региона, есть погибшие и раненые

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Нововоронцовка регулярно попадает под обстрелы россиян
Нововоронцовка регулярно попадает под обстрелы россиян
Фото: slidstvo.info (архив)

10 августа российские военные продолжили обстрелы из танков и артиллерии различных калибров вдоль линии столкновения в Херсонской области, а также наносили авиаудары вблизи общин, граничащих с деоккупированными селами и соседними регионами.

Об этом говорится в сводке о ситуации в регионах на утро 11 августа, предоставленной Офисом президента СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН"

"Из-за боевых действий продолжаются пожары на всей территории области. Масштабный пожар произошел на админгранице Чонгар, до этого там были слышны взрывы", – говорится в сводке.

В ОП отметили, что украинские защитники в свою очередь наносят удары оккупантам. В частности, ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. Также ночью было уничтожено несколько складов и позиций военных РФ в Херсонской области. 

Как сообщили в оперативной группировке войск "Каховка", российские захватчики вновь обстреляли поселок городского типа Нововоронцовка.

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла женщина, пытавшаяся спастись в собственном подвале. К сожалению, подвал не выдержал вражеских ракет и женщина погибла. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/posts/pfbid02ZMfJyTwoQNwrb2STszvmLvytMHibCC4fAbqAQ5LhZkjvw7SZCe35UTi9Y789HvFjl

Нововоронцовка находится под регулярными обстрелами с начала полномасштабной войны. До конца марта поселок был "на самой границе с российской оккупацией", писало "Слідство.Інфо". Сама Нововоронцовка россиян практически не заинтересовала. "Заехали четыре БТР, а затем зашли наши ребята, взяли поселок под свой контроль", – рассказали в поселке.  

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения РФ.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Теги: пожар, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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