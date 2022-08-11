В Херсонской области из-за обстрелов пожары на всей территории региона, есть погибшие и раненые

Об этом говорится в сводке о ситуации в регионах на утро 11 августа, предоставленной Офисом президента СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"Из-за боевых действий продолжаются пожары на всей территории области. Масштабный пожар произошел на админгранице Чонгар, до этого там были слышны взрывы", – говорится в сводке.

В ОП отметили, что украинские защитники в свою очередь наносят удары оккупантам. В частности, ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. Также ночью было уничтожено несколько складов и позиций военных РФ в Херсонской области.

Как сообщили в оперативной группировке войск "Каховка", российские захватчики вновь обстреляли поселок городского типа Нововоронцовка.

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла женщина, пытавшаяся спастись в собственном подвале. К сожалению, подвал не выдержал вражеских ракет и женщина погибла. Еще два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Нововоронцовка находится под регулярными обстрелами с начала полномасштабной войны. До конца марта поселок был "на самой границе с российской оккупацией", писало "Слідство.Інфо". Сама Нововоронцовка россиян практически не заинтересовала. "Заехали четыре БТР, а затем зашли наши ребята, взяли поселок под свой контроль", – рассказали в поселке.