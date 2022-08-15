Оккупанты выпустили ночью из Белгорода более 10 ракет, часть до цели не долетела – Синегубов

"Около 3.00 штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода. В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших. Предварительно: несколько ракет попали по Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве", – сообщил Синегубов.

По его словам, остальные российские ракеты до целей не долетели.

Кроме того, оккупанты продолжали вести артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

В течение суток с ранениями были госпитализированы трое мирных жителей: в Богодуховском районе – 83-летняя женщина, в Изюмском – 29-летний мужчина, в Чугуевском – 48-летняя женщина.

В результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено здание учебного заведения.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, в Мерефе в результате попадания российских ракет (предварительно – С-300) повреждено здание предприятия, объект инфраструктуры и церковь. Образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

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