ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили ночью из Белгорода более 10 ракет, часть до цели не долетела – Синегубов

Оккупанты били по Харьковской области ракетами и обстреливали из артиллерии, ранены трое жителей
Оккупанты били по Харьковской области ракетами и обстреливали из артиллерии, ранены трое жителей
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В ночь на 15 августа Харьков и область подверглись ракетным ударам со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Около 3.00 штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода. В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших. Предварительно: несколько ракет попали по Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще одной ракеты зафиксировали в Чугуеве", – сообщил Синегубов. 

По его словам, остальные российские ракеты до целей не долетели.

Кроме того, оккупанты продолжали вести артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

В течение суток с ранениями были госпитализированы трое мирных жителей: в Богодуховском районе – 83-летняя женщина, в Изюмском – 29-летний мужчина, в Чугуевском – 48-летняя женщина.

В результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено здание учебного заведения.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, в Мерефе в результате попадания российских ракет (предварительно – С-300) повреждено здание предприятия, объект инфраструктуры и церковь. Образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02pmz5wHfj27AMnTZQqGN9cks7qWLk2FtGtJD6JcmwLHAfpkcXH3bRiSr7xeLfEXyol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, прокуратура, Белгород, Харьковская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Олег Синегубов, Мерефа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (139798)
2
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (102470)
3
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (86789)
4
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (86489)
5
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (62436)
6
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (32700)
7
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (27840)
8
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (25124)
 
 
 
 