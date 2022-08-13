Посол Великобритании об обстреле мемориала Холокоста в Харькове: Меня это затронуло лично – фамилия моей семьи в списке людей, убитых нацистами

"Я всегда особенно люблю знакомиться с людьми из Харькова. Даже несмотря на то, что у моей семьи нет особой памяти о Харькове. Это было так давно... Мои прадедушка и прабабушка уехали из Харькова в конце 1900 года. Мое поколение [рода] или предыдущее – мы не помним о нем. Но символизм остается", – поделилась Симмонс.

Она призналась, что ей печально видеть, что Россия сейчас делает с городами Украины и в частности с Харьковом.

"На самом деле печально видеть безжалостные бомбардировки любого города. В этом плане для меня Харьков ничем от других не отличается. Но то, что было несоразмерно печально, – когда был нанесен удар по мемориалу Холокоста на окраине Харькова. Меня это затронуло лично, потому что фамилия моей семьи в списке людей, убитых нацистами", – заявила госпожа посол.

Она подчеркнула, что Россия умышленно нанесла удар по месту памяти.

"Это действительно ранит, когда мемориал о чем-то, что произошло раньше, намеренно разрушается. И это был преднамеренный удар. Мемориал Холокоста находится посреди поля – нет никакой другой причины для удара. Для меня это символизм того, насколько мало Россию волнует ценность жизни. Теперь у меня есть личная связь с тем, что происходит с людьми в Харькове. И меня это очень разозлило, очень расстроило. Я думаю, одна из самых важных вещей во время этого вторжения – чтобы мы напоминали себе о том, что случилось раньше. Потому что, к сожалению, есть отголоски в том, как Россия преследует украинцев в некоторых районах страны", – отметила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)