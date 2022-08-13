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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Великобритании об обстреле мемориала Холокоста в Харькове: Меня это затронуло лично – фамилия моей семьи в списке людей, убитых нацистами

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Симмонс: Мемориал Холокоста находится посреди поля нет никакой другой причины для удара
Симмонс: Мемориал Холокоста находится посреди поля – нет никакой другой причины для удара
Фото: Melinda Simmons / Twitter

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала о связи своей семьи с Харьковом.

"Я всегда особенно люблю знакомиться с людьми из Харькова. Даже несмотря на то, что у моей семьи нет особой памяти о Харькове. Это было так давно... Мои прадедушка и прабабушка уехали из Харькова в конце 1900 года. Мое поколение [рода] или предыдущее – мы не помним о нем. Но символизм остается", – поделилась Симмонс.

Она призналась, что ей печально видеть, что Россия сейчас делает с городами Украины и в частности с Харьковом.

"На самом деле печально видеть безжалостные бомбардировки любого города. В этом плане для меня Харьков ничем от других не отличается. Но то, что было несоразмерно печально, – когда был нанесен удар по мемориалу Холокоста на окраине Харькова. Меня это затронуло лично, потому что фамилия моей семьи в списке людей, убитых нацистами", – заявила госпожа посол.

Она подчеркнула, что Россия умышленно нанесла удар по месту памяти.

"Это действительно ранит, когда мемориал о чем-то, что произошло раньше, намеренно разрушается. И это был преднамеренный удар. Мемориал Холокоста находится посреди поля – нет никакой другой причины для удара. Для меня это символизм того, насколько мало Россию волнует ценность жизни. Теперь у меня есть личная связь с тем, что происходит с людьми в Харькове. И меня это очень разозлило, очень расстроило. Я думаю, одна из самых важных вещей во время этого вторжения – чтобы мы напоминали себе о том, что случилось раньше. Потому что, к сожалению, есть отголоски в том, как Россия преследует украинцев в некоторых районах страны", – отметила Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 марта российские оккупанты обстреляли и повредили Мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру на окраине Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот акт агрессии преступлением против исторической справедливости. "Во время Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тыс. человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия. Менора в Дробицком Яру разбита российскими снарядами", – заявил Зеленский.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Великобритания, Холокост, война, агрессия, вторжение, Алеся Бацман, преступление, обстрелы, нацисты, страна-агрессор, мемориал, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Мелинда Симмонс, российские оккупанты
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