Посол Великобритании ​о вероятности ядерного удара РФ: Мы должны сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. Не нужно отвлекаться на угрозы

Журналистка спросила, как следует воспринимать заявления Москвы о том, что они "превратят Лондон и другие западные города в ядерный пепел".

"Честно говоря, с начала этого вторжения [России в Украину] британские журналисты и украинские журналисты спрашивали меня о ядерном оружии. Мой ответ остался таким же: мы должны сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. Нам не нужно отвлекаться на угрозы, что может произойти в других местах. Сейчас важно, чтобы Россия вышла из Украины и чтобы союзники Украины помогли украинцам этого добиться. Вот куда мы должны направлять нашу энергию", – подчеркнула посол.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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