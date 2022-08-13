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Посол Великобритании ​о вероятности ядерного удара РФ: Мы должны сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. Не нужно отвлекаться на угрозы

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Симмонс рассказала, стоил ли реагировать на угрозы РФ о применении ядерного оружия
Симмонс рассказала, стоил ли реагировать на угрозы РФ о применении ядерного оружия
Скриншот видео: Алеся Бацман / YouTube

Сейчас важно добиться того, чтобы Россия вышла из Украины, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Журналистка спросила, как следует воспринимать заявления Москвы о том, что они "превратят Лондон и другие западные города в ядерный пепел".

"Честно говоря, с начала этого вторжения [России в Украину] британские журналисты и украинские журналисты спрашивали меня о ядерном оружии. Мой ответ остался таким же: мы должны сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. Нам не нужно отвлекаться на угрозы, что может произойти в других местах. Сейчас важно, чтобы Россия вышла из Украины и чтобы союзники Украины помогли украинцам этого добиться. Вот куда мы должны направлять нашу энергию", – подчеркнула посол.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания армии, включающие и ядерное оружие.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными. А 1 августа заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, ядерное оружие, Лондон, война, Москва, угрозы, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Мелинда Симмонс
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