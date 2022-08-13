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13 августа, 2022
 
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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага

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Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман продемонстрировала маникюр цветов украинского флага.

Также на ее левой руке был желто-синий браслет, а на столе стоял миниатюрный флагшток с британским и украинскими флагами. 

Это можно увидеть на второй минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мелинда Симмонс родилась в Лондоне. Защитила степень бакалавра по современным языкам (французский и немецкий) в Эксетерском университете в 1988 году, степень магистра европейской политики – в Университете Северного Лондона в 1995 году.

Работала в сфере международного маркетинга. Занималась вопросами международного развития в МИД Великобритании, работала в департаментах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 2013-го по 2016 год занимала должность замглавы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016–2017 годах работала в британском Секретариат национальной безопасности. В 2019 году назначена послом Великобритании в Украине.

Накануне полномасштабного вторжения России, 19 февраля, она выехала из Киева, в начале марта вовсе покинула территорию Украины. Но уже к концу апреля вернулась в посольство в Киеве.

Теги: флаг, МИД Великобритании, Алеся Бацман, Мелинда Симмонс, посол, маникюр
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