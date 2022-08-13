  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага

Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Также на ее левой руке был желто-синий браслет, а на столе стоял миниатюрный флагшток с британским и украинскими флагами.

Это можно увидеть на второй минуте видео.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube