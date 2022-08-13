  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага

Также на ее левой руке был желто-синий браслет, а на столе стоял миниатюрный флагшток с британским и украинскими флагами.
Это можно увидеть на второй минуте видео.
Мелинда Симмонс родилась в Лондоне. Защитила степень бакалавра по современным языкам (французский и немецкий) в Эксетерском университете в 1988 году, степень магистра европейской политики – в Университете Северного Лондона в 1995 году.
Работала в сфере международного маркетинга. Занималась вопросами международного развития в МИД Великобритании, работала в департаментах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 2013-го по 2016 год занимала должность замглавы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016–2017 годах работала в британском Секретариат национальной безопасности. В 2019 году назначена послом Великобритании в Украине.
Накануне полномасштабного вторжения России, 19 февраля, она выехала из Киева, в начале марта вовсе покинула территорию Украины. Но уже к концу апреля вернулась в посольство в Киеве.