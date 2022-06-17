Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото

Урсула фон дер Ляйен дополнила блузку синего цвета желтым пиджаком.
"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой", – написала она в комментарии к снимку.
Ukrainians are ready to die for the European perspective.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.