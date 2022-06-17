Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
Новости

Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Урсула фон дер Ляйен: Мы хотим, чтобы украинцы вместе с нами жили европейской мечтой
Урсула фон дер Ляйен: Мы хотим, чтобы украинцы вместе с нами жили европейской мечтой
Фото: ЕРА

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня на брифинге в Брюсселе во время оглашения рекомендации Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза с последующим выполнением необходимых шагов была в наряде цветов украинского флага. Соответствующее фото опубликовано на ее странице в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен дополнила блузку синего цвета желтым пиджаком. 

"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой", – написала она в комментарии к снимку. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Теги: Украина, флаг, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 