Посол Великобритании Симмонс о событиях в Оленовке: У меня нет слов для этого. ​Я была возмущена. Было тяжело это видеть

Журналистка спросила, какой была реакция Симмонс на расправу россиян с защитниками Мариуполя, которые были выведены с "Азовстали" на территорию колонии во временно-оккупированной Оленовке под гарантии ООН.
"Благодарю вас за этот вопрос. Я думаю, он затрагивает суть нынешней повестки дня. Во-первых, я комментировала в социальных сетях события в Оленовке, сказала, что нужно расследовать. Я сказала, что это было похоже на потенциальное военное преступление. И поэтому нам необходимо официальное расследование", – подчеркнула Симмонс.
Также она поделилась своими личными переживаниями.
"Если честно, Алеся, у меня нет слов для этого. Я была возмущена. Было тяжело это видеть. Но это также подтверждает некоторые мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины в течение уже некоторого времени. Если бы мы видели всю картину того, что происходило в Луганске и Донецке, – я очень боюсь, что мы бы узнали о преступлениях в еще большем масштабе", – отметила посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой".