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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Великобритании Симмонс о событиях в Оленовке: У меня нет слов для этого. ​Я была возмущена. Было тяжело это видеть

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Симмонс: Это подтверждает мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины
Симмонс: Это подтверждает мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины
Фото: EPA

Все союзники Украины должны получить четкое представление о том, что происходит с украинцами в оккупированных Россией районах страны. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Журналистка спросила, какой была реакция Симмонс на расправу россиян с защитниками Мариуполя, которые были выведены с "Азовстали" на территорию колонии во временно-оккупированной Оленовке под гарантии ООН.

"Благодарю вас за этот вопрос. Я думаю, он затрагивает суть нынешней повестки дня. Во-первых, я комментировала в социальных сетях события в Оленовке, сказала, что нужно расследовать. Я сказала, что это было похоже на потенциальное военное преступление. И поэтому нам необходимо официальное расследование", – подчеркнула Симмонс.

Также она поделилась своими личными переживаниями.

"Если честно, Алеся, у меня нет слов для этого. Я была возмущена. Было тяжело это видеть. Но это также подтверждает некоторые мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины в течение уже некоторого времени. Если бы мы видели всю картину того, что происходило в Луганске и Донецке, – я очень боюсь, что мы бы узнали о преступлениях в еще большем масштабе", – отметила посол.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, Мариуполь, Азовсталь, Оленовка, Алеся Бацман, расследование, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Мелинда Симмонс, военное преступление, россияне
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