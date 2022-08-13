Посол Великобритании Симмонс о событиях в Оленовке: У меня нет слов для этого. ​Я была возмущена. Было тяжело это видеть

Симмонс: Это подтверждает мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины Фото: EPA

Журналистка спросила, какой была реакция Симмонс на расправу россиян с защитниками Мариуполя, которые были выведены с "Азовстали" на территорию колонии во временно-оккупированной Оленовке под гарантии ООН.

"Благодарю вас за этот вопрос. Я думаю, он затрагивает суть нынешней повестки дня. Во-первых, я комментировала в социальных сетях события в Оленовке, сказала, что нужно расследовать. Я сказала, что это было похоже на потенциальное военное преступление. И поэтому нам необходимо официальное расследование", – подчеркнула Симмонс.

Также она поделилась своими личными переживаниями.

"Если честно, Алеся, у меня нет слов для этого. Я была возмущена. Было тяжело это видеть. Но это также подтверждает некоторые мои опасения по поводу того, что происходит на оккупированной части востока Украины в течение уже некоторого времени. Если бы мы видели всю картину того, что происходило в Луганске и Донецке, – я очень боюсь, что мы бы узнали о преступлениях в еще большем масштабе", – отметила посол.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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