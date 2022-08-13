Посол Великобритании Симмонс: ​Многие страны, включая Великобританию, думают, как заставить Россию ответить за все, что она сделала

"Я думаю, что многие страны, включая Великобританию, думают о том, что полезного могут сделать, чтобы заставить Россию ответить за все, что она сделала, что делает сейчас и что будет продолжать делать во время этого вторжения украинцам, Украине как стране и украинской идентичности. Мне все еще непонятно, как объявление России террористическим государством этому поможет. Но я абсолютно понимаю, почему люди хотят этого", – подчеркнула посол.

По ее словам, сейчас наиболее актуальным вопросом является расследование и восстановление правосудия.

"Когда ты смотришь на то, что сейчас необходимо: а это уголовное преследование и расследование Международным уголовным судом, которое приведет к справедливому правосудию, – я не уверена, что называть Россию государством-террористом поможет нам этого добиться. Но это не значит, что это плохая идея и вам не нужно стремиться к этому. Но все страны должны думать о том, что является наиболее эффективным в политическом плане для обеспечения правосудия… Когда применяется наказание, применяются санкции и так далее", – заявила Симмонс.

Она обратила внимание на то, что объявление России государством – спонсором терроризма имеет "своего рода символическую важность".

"Но я не понимаю, как это приведет к нашей общей цели: когда украинцы увидят свершение правосудия за смертоносное вторжение России. Это не значит, что мы не сделаем этого. Это значит, что нам нужно очень серьезно поговорить о том, как лучше всего поступить, чтобы происходящее с Украиной было охарактеризовано таким образом, чтобы получить самый практичный результат", – сказала Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)