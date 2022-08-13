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Посол Великобритании Симмонс: ​Многие страны, включая Великобританию, думают, как заставить Россию ответить за все, что она сделала

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Симмонс о признании РФ государством спонсором терроризма: Я абсолютно понимаю, почему люди хотят этого
Симмонс о признании РФ государством – спонсором терроризма: Я абсолютно понимаю, почему люди хотят этого
Фото:Eduard Kryzhanivskyi / British Embassy Kyiv

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала вопрос о признании России страной, спонсирующей терроризм.

"Я думаю, что многие страны, включая Великобританию, думают о том, что полезного могут сделать, чтобы заставить Россию ответить за все, что она сделала, что делает сейчас и что будет продолжать делать во время этого вторжения украинцам, Украине как стране и украинской идентичности. Мне все еще непонятно, как объявление России террористическим государством этому поможет. Но я абсолютно понимаю, почему люди хотят этого", – подчеркнула посол.

По ее словам, сейчас наиболее актуальным вопросом является расследование и восстановление правосудия.

"Когда ты смотришь на то, что сейчас необходимо: а это уголовное преследование и расследование Международным уголовным судом, которое приведет к справедливому правосудию, – я не уверена, что называть Россию государством-террористом поможет нам этого добиться. Но это не значит, что это плохая идея и вам не нужно стремиться к этому. Но все страны должны думать о том, что является наиболее эффективным в политическом плане для обеспечения правосудия… Когда применяется наказание, применяются санкции и так далее", – заявила Симмонс.

Она обратила внимание на то, что объявление России государством – спонсором терроризма имеет "своего рода символическую важность".

"Но я не понимаю, как это приведет к нашей общей цели: когда украинцы увидят свершение правосудия за смертоносное вторжение России. Это не значит, что мы не сделаем этого. Это значит, что нам нужно очень серьезно поговорить о том, как лучше всего поступить, чтобы происходящее с Украиной было охарактеризовано таким образом, чтобы получить самый практичный результат", – сказала Симмонс.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об угрозе разрыва дипломатических отношений меджу РФ и США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, терроризм, санкции, война, вторжение, Алеся Бацман, расследование, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Мелинда Симмонс
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