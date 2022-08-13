Зеленский приветствовал решение Сейма Латвии признать РФ государством – спонсором терроризма

Зеленский: После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу Фото: president.gov.ua

"Накануне в Латвии было принято решение – Латвия официально признала Россию государством – спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это верно. Это будет. После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу", – заявил глава государства.

Сейм Латвии принял 11 августа заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.