Зеленский приветствовал решение Сейма Латвии признать РФ государством – спонсором терроризма

"Накануне в Латвии было принято решение – Латвия официально признала Россию государством – спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это верно. Это будет. После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу", – заявил глава государства.
Сейм Латвии принял 11 августа заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.