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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский приветствовал решение Сейма Латвии признать РФ государством – спонсором терроризма

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Зеленский: После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России как к государству-террористу
Зеленский: После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сейма Латвии признать РФ государством – спонсором терроризма и заявил, что весь мир должен сделать так же. Об этом он заявил во время видеообращения 12 августа, опубликованного его пресс-службой.

"Накануне в Латвии было принято решение – Латвия официально признала Россию государством – спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это верно. Это будет. После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу", – заявил глава государства.

Сейм Латвии принял 11 августа заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Латвия, терроризм, Владимир Зеленский, война России против Украины
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