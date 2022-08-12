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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Россия, поставки вооружения, Джонсон, "Азов", ядерный удар по Лондону. Интервью Бацман с послом Великобритании Симмонс. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Во время интервью Симмонс говорила о том, какой будет в дальнейшем поддержка Украины со стороны Великобритании, изменится ли политика Соединенного Королевства в отношении Украины после отставки с поста премьер-министра Бориса Джонсона, о поставках вооружения, казни азовцев в колонии в Оленовке, изнасилованных россиянами украинках, угрозе ядерного удара по Лондону, санкциях против РФ и вероятности признания России спонсором терроризма.

Посол подчеркнула, что "война должна закончиться на условиях Украины".

Она также прокомментировала последствия энергетического шантажа со стороны РФ и заявила, что еще "год назад даже обсуждение отказа от российских энергоресурсов было немыслимым" в Европе.

Мелинда Симмонс родилась в Лондоне. Защитила степень бакалавра по современным языкам (французский и немецкий) в Эксетерском университете в 1988 году, степень магистра европейской политики в Университете Северного Лондона в 1995 году.

Работала в сфере международного маркетинга. Занималась вопросами международного развития в МИД Великобритании, работала в департаментах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 2013-го по 2016 год занимала должность замглавы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016–2017 годах работала в британском Национальном секретариате по безопасности. В 2019 году назначена послом Великобритании в Украине.

Накануне полномасштабного вторжения России, 19 февраля, она выехала из Киева, в начале марта вовсе покинула территорию Украины. Но уже к концу апреля вернулась в посольство в Киеве.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, терроризм, Лондон, война, вооружение, Оленовка, Алеся Бацман, Европа, война России против Украины, дипломаты, интервью, Мелинда Симмонс
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