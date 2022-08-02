Суд в Великобритании отказался разморозить счета российского миллиардера Авена на £1,5 млрд

Окружной судья Джон Зани отклонил ходатайство миллиардера, заявив, что правоохранителям нужно больше времени на проведение “сложного расследования“.
Следствие проводится в связи с подозрением, что Авен использовал указанные корпоративные счета для покупки дорогих автомобилей и других предметов роскоши в нарушение наложенных на него санкций.
В ходе судебного заседания также выяснилось, что британские правоохранители ведут расследование в отношении жены Авена Екатерины Козиной. В частности, она оплачивала текущие расходы мужа в размере около £140 тыс. в месяц, начиная с 15 марта, когда против него были введены санкции. При этом суд не располагает данными об источниках таких средств у Козиной.
Состояние бывшего члена совета директоров “Альфа-банка“ Петра Авена оценивается в $4,3 млрд.
28 февраля Евросоюз ввел санкции из-за вторжения России в Украину против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена, – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находятся под персональными санкциями Великобритании и Канады.
Авен в конце мая оспорил европейские санкции в Общем суде ЕС.