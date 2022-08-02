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Суд в Великобритании отказался разморозить счета российского миллиардера Авена на £1,5 млрд

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Авен находится под санкциями Великобритании в связи с вторжением России в Украину
Авен находится под санкциями Великобритании в связи с вторжением России в Украину
Фото: EPA

Вестминстерский магистратский суд (Лондон, Великобритания) отказал российскому миллиардеру Петру Авену в отмене постановления о замораживании двух счетов на сумму около 1,5 млрд фунтов, сообщило 1 августа британское издание Evening Standard.

Окружной судья Джон Зани отклонил ходатайство миллиардера, заявив, что правоохранителям нужно больше времени на проведение “сложного расследования“.

Следствие проводится в связи с подозрением, что Авен использовал указанные корпоративные счета для покупки дорогих автомобилей и других предметов роскоши в нарушение наложенных на него санкций.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что британские правоохранители ведут расследование в отношении жены Авена Екатерины Козиной. В частности, она оплачивала текущие расходы мужа в размере около £140 тыс. в месяц, начиная с 15 марта, когда против него были введены санкции. При этом суд не располагает данными об источниках таких средств у Козиной.

Контекст:

Состояние бывшего члена совета директоров “Альфа-банка“ Петра Авена оценивается в $4,3 млрд.

28 февраля Евросоюз ввел санкции из-за вторжения России в Украину против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена, – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находятся под персональными санкциями Великобритании и Канады.

Авен в конце мая оспорил европейские санкции в Общем суде ЕС.

Теги: Великобритания, санкции, Лондон, война России против Украины, Петр Авен, суд
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