Суд в Великобритании отказался разморозить счета российского миллиардера Авена на £1,5 млрд

Авен находится под санкциями Великобритании в связи с вторжением России в Украину Фото: EPA

Окружной судья Джон Зани отклонил ходатайство миллиардера, заявив, что правоохранителям нужно больше времени на проведение “сложного расследования“.

Следствие проводится в связи с подозрением, что Авен использовал указанные корпоративные счета для покупки дорогих автомобилей и других предметов роскоши в нарушение наложенных на него санкций.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что британские правоохранители ведут расследование в отношении жены Авена Екатерины Козиной. В частности, она оплачивала текущие расходы мужа в размере около £140 тыс. в месяц, начиная с 15 марта, когда против него были введены санкции. При этом суд не располагает данными об источниках таких средств у Козиной.