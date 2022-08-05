Посол Великобритании: Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, – это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, – это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", – написала она.

Контекст:

Заявление Симмонс прозвучало на фоне скандала с публикацией отчета организации Amnesty International.

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня [4 августа]", – обратился он к Amnesty International.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном офисе не услышали, констатировала она.

Генсек Amnesty International заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила она.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на ее слова сказал, что отчет организации искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России.