Генсек Amnesty International после критики отчета о войне России против Украины заявила о "беспристрастности" организации

Об этом она написала в Twitter.

"Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила Каламар.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022

После этого глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.