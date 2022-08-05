Генсек Amnesty International после критики отчета о войне России против Украины заявила о "беспристрастности" организации

Об этом она написала в Twitter.
"Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила Каламар.
Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022
После этого глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.