В украинском офисе Amnesty International заявили, что пытались помешать публикации последнего отчета о войне

Этот отчет, как пишет Покальчук, создали на основе данных, собранных иностранными исследователями и исследователями департамента реагирования на кризисы глобального офиса Amnesty International.

"Украинский офис не был привлечен к подготовке или написанию текста публикации. И, к сожалению, уже на начальном этапе разработки этого доклада мы зашли в тупик, где аргументы нашей команды относительно недопустимости и неполноты такого материала не были учтены. Со своей стороны представители и представительницы украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован. Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное "нет", мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала", – утверждает Покальчук.

Она заявляет, что украинский офис Amnesty просил авторов материала прислать заранее все версии отчета, но это не произошло.

"Мы убедили их попросить официальный комментарий от Министерства обороны Украины, но при этом они, к сожалению, не предоставили достаточно времени на получение ответа и опубликовали это исследование без их комментария. Мы также категорически отказались публиковать этот пресс-релиз на нашем сайте или переводить его на украинский, из-за его, по нашему мнению, односторонности. Нам очень жаль, что даже после всех возможных аргументов против нас все равно не услышали", – добавила Покальчук.

Глава украинского офиса организации отметила, что каждый сотрудник Amnesty International Ukraine знает, что именно Россия ответственна за преступления против Украины.

"Более того, значительная часть нашей команды – это люди, которые лично были вынуждены спасать себя и близких от войны с Россией, оставляя все позади. Некоторые из нас уже дважды стали переселенцами или беженцами. С 24 февраля мы с украинскими коллегами безостановочно работали над тем, чтобы все военные преступления были верифицированы и зафиксированы для международного сообщества. Мы выпустили более двух десятков материалов о преступлениях, совершенных РФ на территории Украины. Многие материалы имели международный резонанс и неоднократно будут использованы в международных институтах в процессе восстановления справедливости. Но вы правы, бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине – все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи, как бы это должно было быть. Тем не менее, со всеми упомянутыми явлениями мы сражались до последнего", – добавила она.

Ее реакция появилась поздно вечером. Утром 4 августа, сразу после выхода релиза, украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой не было ясно, какую именно позицию по этому вопросу занял офис.

Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International". Страница самой Покальчук еще днем была недоступна.