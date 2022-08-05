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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинском офисе Amnesty International заявили, что пытались помешать публикации последнего отчета о войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доводы украинского офиса Amnesty International авторы отчета не услышали, признала Покальчук
Доводы украинского офиса Amnesty International авторы отчета не услышали, признала Покальчук 
Фото: depositphotos.com

Команда украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International пыталась помешать публикации последнего отчета AI о войне России против Украины, который резко критикуют в Украине. Об этом в Facebook заявила глава Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Этот отчет, как пишет Покальчук, создали на основе данных, собранных иностранными исследователями и исследователями департамента реагирования на кризисы глобального офиса Amnesty International. 

"Украинский офис не был привлечен к подготовке или написанию текста публикации. И, к сожалению, уже на начальном этапе разработки этого доклада мы зашли в тупик, где аргументы нашей команды относительно недопустимости и неполноты такого материала не были учтены. Со своей стороны представители и представительницы украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован. Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное "нет", мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала", – утверждает Покальчук.

Она заявляет, что украинский офис Amnesty просил авторов материала прислать заранее все версии отчета, но это не произошло. 

"Мы убедили их попросить официальный комментарий от Министерства обороны Украины, но при этом они, к сожалению, не предоставили достаточно времени на получение ответа и опубликовали это исследование без их комментария. Мы также категорически отказались публиковать этот пресс-релиз на нашем сайте или переводить его на украинский, из-за его, по нашему мнению, односторонности. Нам очень жаль, что даже после всех возможных аргументов против нас все равно не услышали", – добавила Покальчук. 

Глава украинского офиса организации отметила, что каждый сотрудник Amnesty International Ukraine знает, что именно Россия ответственна за преступления против Украины. 

"Более того, значительная часть нашей команды – это люди, которые лично были вынуждены спасать себя и близких от войны с Россией, оставляя все позади. Некоторые из нас уже дважды стали переселенцами или беженцами. С 24 февраля мы с украинскими коллегами безостановочно работали над тем, чтобы все военные преступления были верифицированы и зафиксированы для международного сообщества. Мы выпустили более двух десятков материалов о преступлениях, совершенных РФ на территории Украины. Многие материалы имели международный резонанс и неоднократно будут использованы в международных институтах в процессе восстановления справедливости. Но вы правы, бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине – все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи, как бы это должно было быть. Тем не менее, со всеми упомянутыми явлениями мы сражались до последнего", – добавила она. 

https://www.facebook.com/oksana.pokalchuk/posts/pfbid02pax1cm8BLehweuHEjXvVbqDCRP95e3qwgbrvahZyqnFaeHPW6HDuJvntuDGkTMEal

Ее реакция появилась поздно вечером. Утром 4 августа, сразу после выхода релиза, украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой не было ясно, какую именно позицию по этому вопросу занял офис.

Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International". Страница самой Покальчук еще днем была недоступна.

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Amnesty International, беженцы, исследование, российская агрессия, отчет, война России против Украины
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