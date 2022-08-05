Зеленский об отчете Amnesty International: Каждый, кто амнистирует Россию, не может не осознавать, что этим помогает террористам

Президент напомнил о сегодняшнем обстреле оккупантами Торецка Донецкой области, в результате которого погибло восемь человек.
"Однако по поводу этого и тысячи других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций. Мы увидели сегодня совсем другой отчет Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором какой-либо российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", – сказал он.
Зеленский отметил, что оккупанты повредили или разрушили почти 200 религиозных сооружений, почти 900 медучреждений и более 2200 образовательных.
"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам... По лагерю с военнопленными в Оленовке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними", – заявил президент.
4 августа организация Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.