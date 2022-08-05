Зеленский об отчете Amnesty International: Каждый, кто амнистирует Россию, не может не осознавать, что этим помогает террористам

Президент напомнил о сегодняшнем обстреле оккупантами Торецка Донецкой области, в результате которого погибло восемь человек.

"Однако по поводу этого и тысячи других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций. Мы увидели сегодня совсем другой отчет Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором какой-либо российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", – сказал он.

Зеленский отметил, что оккупанты повредили или разрушили почти 200 религиозных сооружений, почти 900 медучреждений и более 2200 образовательных.

"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, по остановкам общественного транспорта. Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам... По лагерю с военнопленными в Оленовке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними", – заявил президент.