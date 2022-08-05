Кулеба – генсеку Amnesty International: Отчет организации – фальшивая "нейтральность", а не правдивость

Каламар накануне заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила она.

"По всей видимости, генсек Amensty International называет меня "мобом" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая "нейтральность", а не правдивость", – написал министр в Twitter 5 августа.