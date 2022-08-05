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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – генсеку Amnesty International: Отчет организации – фальшивая "нейтральность", а не правдивость

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Кулеба: Отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России
Кулеба: Отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление генсека международной организации Amensty International Агнесс Каламар по поводу отчета организации о войне России против Украины.

Каламар накануне заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила она. 

"По всей видимости, генсек Amensty International называет меня "мобом" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая "нейтральность", а не правдивость", – написал министр в Twitter 5 августа.

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Amnesty International, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Агнес Калламард
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