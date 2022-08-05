Кулеба – генсеку Amnesty International: Отчет организации – фальшивая "нейтральность", а не правдивость

Каламар накануне заявила, что организацию атакуют в соцсетях украинские и российские "мобы и тролли". "Это называется военной пропагандой, дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит факты", – заявила она.
"По всей видимости, генсек Amensty International называет меня "мобом" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая "нейтральность", а не правдивость", – написал министр в Twitter 5 августа.
Apparently @amnesty SG calls me a ‘mob’ and a ‘troll’, but this won’t stop me from saying that its report distorts reality, draws false moral equivalence between the aggressor and the victim, and boosts Russia’s disinformation efforts. This is fake “neutrality”, not truthfulness. https://t.co/Kz2GBzSZr3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2022
4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом. "У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к Amnesty International.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. "Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.
Отчет активно обсуждают и в соцсетях, в частности, пользователи обращают внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что команда Amnesty International Ukraine пыталась помешать публикации этого отчета, так как считает его односторонним и неполным. Доводы украинского офиса в центральном не услышали, констатировала она.