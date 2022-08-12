"Мы не устанем". Глава минобороны Великобритании после донорской конференции заявил о поддержке Украины "сегодня, завтра и в ближайшие месяцы"

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Отмечается, что участники конференции собрались, чтобы разработать план долгосрочной военной поддержки Украины.
"Эта конференция посылает четкий сигнал России. Мы не устанем и будем поддерживать Украину сегодня, завтра и в ближайшие месяцы, – сказал Уоллес. – Великобритания и страны-партнеры договорились предоставить долгосрочное военное финансирование, гарантируя стабильный поток финансов для обеспечения жизненно важной военной техники, необходимого технического обслуживания существующего комплекта и максимизации нашей международной программы обучения Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании".
Указывается, что союзники также обсудили, как развивать поддержку обучения украинских военнослужащих.
В донорской конференции в Копенгагене приняли участие представители 26 стран –Украины, Дании, Великобритании, Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Нидерландов, Германии, США, Болгарии, Румынии, Японии, Австралии, Франции, Грузии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Словении и Канады. На нее приехали 13 министров обороны.
Перед участниками конференции в онлайн-формате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о ситуации в Украине, в частности, о том, что Россия превратила Запорожскую АЭС в поле боя, а также призвал ввести дополнительные санкции против России и усилить поддержку Украины.
Доноры договорились выделить Украине €1,5 млрд, уточнили власти Дании. В частности, перед заседанием она анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи в размере €110 млн (деньги пойдут на оружие, оснащение и тренировки военнослужащих).
В принятой по итогам встречи декларации сказано, что участники конференции договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям: постоянное долгосрочное финансирование, производство вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов, подготовка украинских солдат, разминирование.
Министр обороны Украины Алексей Резников, который присутствовал в Дании, рассказал на пресс-конференции, что удовлетворен результатами встречи.