"Мы не устанем". Глава минобороны Великобритании после донорской конференции заявил о поддержке Украины "сегодня, завтра и в ближайшие месяцы"

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что участники конференции собрались, чтобы разработать план долгосрочной военной поддержки Украины.

"Эта конференция посылает четкий сигнал России. Мы не устанем и будем поддерживать Украину сегодня, завтра и в ближайшие месяцы, – сказал Уоллес. – Великобритания и страны-партнеры договорились предоставить долгосрочное военное финансирование, гарантируя стабильный поток финансов для обеспечения жизненно важной военной техники, необходимого технического обслуживания существующего комплекта и максимизации нашей международной программы обучения Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании".

Указывается, что союзники также обсудили, как развивать поддержку обучения украинских военнослужащих.