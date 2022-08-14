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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении коллаборанту из Харьковской области

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Подозреваемый из Петропавловки
Подозреваемый – из Петропавловки
Фото: Петропавлівська сільська ОТГ / Fаcebook

Офис генпрокурора Украины опубликовал 12 августа сообщение о подозрении в коллаборационизме так называемому главе оккупационной администрации села Петропавловка Харьковской области Владимиру Демченко.

В документе говорится, что он подозревается "в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора".

Речь идет о ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В материалах следствия сказано, что Демченко добровольно согласился сотрудничать с оккупантами в конце мая.

"С мая по настоящее время Демченко занимает должность главы Петропавловской объединенной территориальной общины Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями РФ", – описано в сообщении в подозрении.

В документе сказано, что его вручил прокурор Александр Сиренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В сотрудничестве с оккупантами подозревают и мэра Купянска Геннадия Мацегору. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, прокуратура, оккупация, Харьковская область, следствие, вторжение, Купянск, война России против Украины, подозрение, уголовное производство, Офис генпрокурора, сотрудничество, коллаборационизм
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