Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении коллаборанту из Харьковской области

В документе говорится, что он подозревается "в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора".

Речь идет о ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

В материалах следствия сказано, что Демченко добровольно согласился сотрудничать с оккупантами в конце мая.

"С мая по настоящее время Демченко занимает должность главы Петропавловской объединенной территориальной общины Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями РФ", – описано в сообщении в подозрении.

В документе сказано, что его вручил прокурор Александр Сиренко.

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В сотрудничестве с оккупантами подозревают и мэра Купянска Геннадия Мацегору. В видеообращении, опубликованном 27 февраля, Мацегора рассказал, что он "принял решение участвовать в переговорах" с российскими военными, "дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей. В июле глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявлял, что Мацегору арестовали сами россияне по неизвестной причине.