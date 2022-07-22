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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывшему командиру украинского корвета "Тернополь" объявили подозрение в госизмене – Госбюро расследований

Емельяненко воюет против Украины, отметили в ГБР
Емельяненко воюет против Украины, отметили в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Бывшему командиру корвета "Тернополь" Военно-морских сил Украины Максиму Емельяненко объявили подозрение в государственной измене. Об этом 22 июля проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

В ведомстве отметили, что в 2014 году в ходе оккупации Россией Крыма на тот момент капитан ІІІ ранга перешел на сторону врага и единственный из экипажа боевого украинского корабля присягнул на верность агрессору.

"В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле "Ладный" на должности помощника командира", – объяснили в ГБР.

Доказательство вины Емельяненко собирали следователи бюро и представители Киберполиции, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В июне 2022 года уведомили о подозрении в госизмене капитана российского крейсера "Адмирал Макаров", который также в 2014 году предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части. После полномасштабного вторжения корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе, отмечали в ГБР. Спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук 31 марта сообщал, что фрегатом "Адмирал Макаров" ВМФ РФ командует уроженец Украины Григорий Бреев.

Также подозрение в госизмене ГБР предъявило командиру российского ракетного катера "Вышний Волочек", который также в 2014 году перешел на сторону оккупантов. По данным "Думской", речь идет про Дмитрия Сухаря, который до оккупации Крыма Россией командовал украинским ракетным катером "Прилуки".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, оккупация, корабль, вторжение, крейсер, госизмена, корвет, Государственное бюро расследований, катер, война России против Украины, киберполиция, подозрение, корабли, ГБР, российские оккупанты
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