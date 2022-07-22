Бывшему командиру украинского корвета "Тернополь" объявили подозрение в госизмене – Госбюро расследований

В ведомстве отметили, что в 2014 году в ходе оккупации Россией Крыма на тот момент капитан ІІІ ранга перешел на сторону врага и единственный из экипажа боевого украинского корабля присягнул на верность агрессору.
"В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле "Ладный" на должности помощника командира", – объяснили в ГБР.
Доказательство вины Емельяненко собирали следователи бюро и представители Киберполиции, рассказали в правоохранительном ведомстве.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В июне 2022 года уведомили о подозрении в госизмене капитана российского крейсера "Адмирал Макаров", который также в 2014 году предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части. После полномасштабного вторжения корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе, отмечали в ГБР. Спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук 31 марта сообщал, что фрегатом "Адмирал Макаров" ВМФ РФ командует уроженец Украины Григорий Бреев.
Также подозрение в госизмене ГБР предъявило командиру российского ракетного катера "Вышний Волочек", который также в 2014 году перешел на сторону оккупантов. По данным "Думской", речь идет про Дмитрия Сухаря, который до оккупации Крыма Россией командовал украинским ракетным катером "Прилуки".