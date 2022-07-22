Бывшему командиру украинского корвета "Тернополь" объявили подозрение в госизмене – Госбюро расследований

В ведомстве отметили, что в 2014 году в ходе оккупации Россией Крыма на тот момент капитан ІІІ ранга перешел на сторону врага и единственный из экипажа боевого украинского корабля присягнул на верность агрессору.

"В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле "Ладный" на должности помощника командира", – объяснили в ГБР.

Доказательство вины Емельяненко собирали следователи бюро и представители Киберполиции, рассказали в правоохранительном ведомстве.