ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подозрение предъявили еще одному военному из РФ, который убил гражданского в Украине – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ОГП, в Украине ежедневно открывают от 200 уголовных производств о военных преступлениях оккупантов
По данным ОГП, в Украине ежедневно открывают от 200 уголовных производств о военных преступлениях оккупантов
Фото: ЕРА

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны еще одному военнослужащему российской армии. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора Украины сообщила в Telegram 6 июня.

По данным следствия, военнослужащий РФ в феврале 2022 года убил жителя села Харьково Талалаевской общины Прилуцкого района – выстрелил мужчине в голову из огнестрельного оружия во дворе его собственного жилого дома.

"После этого военнослужащий РФ произвел еще несколько выстрелов из пистолета в сторону двух гражданских лиц, пытавшихся спастись, нанеся им телесные повреждения", – отметили в ОГП.

Подозрение оккупанту предъявили прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала 31 мая, что в Украине открыто около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях россиян, ежедневно эта цифра увеличивается на 200–300 производств. В отношении троих россиян, обвиняемых в военных преступлениях, уже вынесены приговоры судов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война России против Украины, военнослужащий, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (281404)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (70357)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (56116)
4
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (41778)
5
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (31307) G
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (23215)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (19117)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (17056)
 
 
 
 