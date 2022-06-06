Подозрение предъявили еще одному военному из РФ, который убил гражданского в Украине – Офис генпрокурора

По данным следствия, военнослужащий РФ в феврале 2022 года убил жителя села Харьково Талалаевской общины Прилуцкого района – выстрелил мужчине в голову из огнестрельного оружия во дворе его собственного жилого дома.
"После этого военнослужащий РФ произвел еще несколько выстрелов из пистолета в сторону двух гражданских лиц, пытавшихся спастись, нанеся им телесные повреждения", – отметили в ОГП.
Подозрение оккупанту предъявили прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала 31 мая, что в Украине открыто около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях россиян, ежедневно эта цифра увеличивается на 200–300 производств. В отношении троих россиян, обвиняемых в военных преступлениях, уже вынесены приговоры судов.