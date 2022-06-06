Подозрение предъявили еще одному военному из РФ, который убил гражданского в Украине – Офис генпрокурора

По данным ОГП, в Украине ежедневно открывают от 200 уголовных производств о военных преступлениях оккупантов Фото: ЕРА

По данным следствия, военнослужащий РФ в феврале 2022 года убил жителя села Харьково Талалаевской общины Прилуцкого района – выстрелил мужчине в голову из огнестрельного оружия во дворе его собственного жилого дома.

"После этого военнослужащий РФ произвел еще несколько выстрелов из пистолета в сторону двух гражданских лиц, пытавшихся спастись, нанеся им телесные повреждения", – отметили в ОГП.

Подозрение оккупанту предъявили прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)